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23:33 01.12.2021

Кулеба проинформировал Сийярто о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины

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Кулеба проинформировал Сийярто о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины

Министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на полях министерского заседания НАТО в Риге (Латвия), сообщила пресс-служба МИД.

"Дмитрий Кулеба проинформировал венгерского министра о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины в контексте продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в сообщении.

Стороны пришли к согласию, что, несмотря на отдельные сложные вопросы украинско-венгерских отношений, безопасность Украины - это также безопасность Венгрии и всего восточного фланга НАТО.

Отмечается, что встреча состоялась накануне 30-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Венгрией, которая приходится на 3 декабря.

Теги: #венгрия #кулеба #украина #сийярто
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