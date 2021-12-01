События

19:16 01.12.2021

В центре Киева проходит несколько акций с призывами к власти

2 мин читать
В центре Киева проходит несколько акций с призывами к власти

В центре Киева проходит несколько акций с призывами к действующей власти, по состоянию на 19:00 на Майдане Независимости собралось более 2 тыс. человек.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", люди продолжают прибывать.

В руках у людей флаги Украины, флаги партий и организаций ("Национальный корпус", "Спильна справа", "Демократическая сокира"), а также плакаты с надписями: "Выйди отсюда", "Украина измены не терпит", "Кроты слепые - народ нет".

В частности, главный лозунг одной из акций: "Защити Украину - останови переворот".

На Майдане Независимости у стеллы установлена сцена, на которой будут проходить выступления организаторов акции.

Предварительно анонсировалось, что на Майдане пройдут акции "Руху Опору Капитуляции", партии "Демократична сокира", Национального корпуса и других организаций.

Улица Крещатик перекрыта от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади. Тут же находятся правоохранители и размещены два десятка автобусов Национальной полиции и Национальной гвардии.

Улица Банковая также перекрыта для проезда транспорта, на ней и на прилегающих улицах размещено два десятка автобусов силовиков.

"Это мирная, законная акция. Мы понимаем риски и призываем всех быть ответственными", - говорится в заявлении организаторов "Защити Украину - останови переворот".

В свою очередь, на брифинге перед началом другой акции, руководитель Центрального штаба Национального корпуса Максим Жорин заявил, что одним из требований организации к президенту - увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова.

Также он отметил, что акция заявлена как мирная, будет проходить на Майдане Независимости с возможным продолжением на улице Банковой.

"Чем закончится акция - мы увидим вместе с вами", - констатировал Жорин.

Официальный старт акции запланирован на 19:00. Согласно плану организаторов, сперва у сцены на Майдане пройдёт вече, где выступят лидер Национального корпуса Андрей Билецкий, руководитель Центрального штаба Национального корпуса Максим Жорин и другие.

Ранее в среду, министр внутренних дел Денис Монастырский призвал граждан, которые планируют принять участие в массовых акциях 1 декабря, соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности.

Теги: #майдан #акція_протесту
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:55 21.11.2021
На Майдане Независимости в Киеве открыли уличную выставку "Рисованная история Майдана"

На Майдане Независимости в Киеве открыли уличную выставку "Рисованная история Майдана"

15:53 17.11.2021
Генпрокурор: важен открытый судебный процесс по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году

Генпрокурор: важен открытый судебный процесс по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году

14:57 09.11.2021
Дела Майдана: сообщено об изменении подозрений и новом подозрении экс-главам МВД, Минобороны и СБУ, а также ряду других высокопоставленных чиновников

Дела Майдана: сообщено об изменении подозрений и новом подозрении экс-главам МВД, Минобороны и СБУ, а также ряду других высокопоставленных чиновников

18:44 24.09.2021
Дела Майдана: Экс-командиру батальона "Беркут" сообщено о подозрении в организации теракта и убийств митингующих

Дела Майдана: Экс-командиру батальона "Беркут" сообщено о подозрении в организации теракта и убийств митингующих

15:54 17.08.2021
Организаторы инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни согласились на демонтаж конструкций

Организаторы инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни согласились на демонтаж конструкций

18:44 06.08.2021
Обвиняемых в похищении активистов Луценко и Вербицкого в 2014 году могут освободить из-под стражи из-за нарушений процессуального законодательства – Офис генпрокурора

Обвиняемых в похищении активистов Луценко и Вербицкого в 2014 году могут освободить из-под стражи из-за нарушений процессуального законодательства – Офис генпрокурора

11:00 02.08.2021
Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о расстрелах на Майдане

Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о расстрелах на Майдане

19:10 06.05.2021
Офис генпрокурора получил подтверждение информации о задержании в Испании подозреваемого в убийстве милиционеров во время акций протеста в 2014 году - Донской

Офис генпрокурора получил подтверждение информации о задержании в Испании подозреваемого в убийстве милиционеров во время акций протеста в 2014 году - Донской

10:18 06.05.2021
Полиция Испании задержала подозреваемого в убийстве двух милиционеров во время Майдана-2013

Полиция Испании задержала подозреваемого в убийстве двух милиционеров во время Майдана-2013

11:12 28.04.2021
Завершено расследование в отношении трех бывших сотрудников МВД за содействие в вооружении правоохранителей российскими гранатами во время Майдана

Завершено расследование в отношении трех бывших сотрудников МВД за содействие в вооружении правоохранителей российскими гранатами во время Майдана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Метинвест" создал компанию для управления украинскими угольными активами

Госпогранслужба Украины опровергла информацию о якобы расстреле группы мигрантов в зоне отчуждения

Блинкен намерен на встрече с Лавровым призвать РФ отвести войска от Украины

Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге" - Блинкен

При поселении в гостиницу на горнолыжном курорте в Украине туристы обязаны предъявлять COVID-сертификаты, негативные ПЦР-тесты или справку о выздоровлении

ПОСЛЕДНЕЕ

НКРЭКУ утвердила тариф "Укрэнерго" на передачу э/э на 2022г в размере 345,64 грн/МВт-ч – на 17,6% выше текущего

"Метинвест" создал компанию для управления украинскими угольными активами

Пандемия COVID-19 подстегнула миграционные процессы в мире - ООН

Иран опроверг захват талибами КПП на границе

Марсоход "Чжужун" успешно передал данные зонду Mars Express в ходе коммуникационного теста

Мининфраструктуры выберет перевозчиков на 22 автобусных межобластных маршрута

Более 4,5 тыс. правоохранителей привлечены для обеспечения правопорядка на акциях в центре Киева

Социальные инициативы Зеленского подкреплены цифрами - политолог

Ноябрь 2021 года в Киеве вошел в десятку самых теплых с 1881 года

Более 20 стран зафиксировали случаи заболевания "омикроном" - ВОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА