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17:56 01.12.2021

НАБУ проверяет информацию о возможном получении нардепами денег в конвертах

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НАБУ проверяет информацию о возможном получении нардепами денег в конвертах

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) занимается проверкой информации о получении народными депутатами денег в конвертах, в частности, в рамках проведения негласных следственных (розыскных) действий, дает понять директор НАБУ Артем Сытник.

"Иногда очень мешает расследованиям то, что их началу предшествует очень много публичных комментариев и заявлений. На сегодняшний день единственное, что могу сказать, что мы этим вопросом, конечно, занимаемся. Он звучит в СМИ, очень много оперативной информации, поэтому, конечно, мы не можем оставить этот вопрос в стороне. А дальше будет видно", - сказал Сытник журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, проводится ли расследование в связи с поступившими в НАБУ заявлениями о получении нардепами денег в конвертах.

При этом Сытник добавил: "Вы же понимаете: для того, чтобы документировать эти преступления, необходимо… немного больше применять самых разных и негласных следственных действий и тому подобного. Поэтому работаем... Узнаете о результатах".

Теги: #проверка #набу #депутаты
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