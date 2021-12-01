Страны НАТО ответили на призыв Украины по сдерживанию РФ - Кулеба

Страны-члены НАТО ответили на призыв углублять сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере, отправлять четкие сигналы РФ, что любая новая волна вооруженной агрессии против Украины станет непосильной ношей для нее и работать над санкциями против России, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Главное, что мы очень четко услышали сегодня на министерской встрече ответ на мой призыв углублять сейчас сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере, и, второе, отправлять четкие сигналы на всех уровнях России о том, что любая новая волна вооруженной агрессии против Украины станет непосильной ношей для России, и, третье, работать над санкциями. На всех этих трех треках происходит очень динамичная работа. Это то, что я сегодня услышал, это ответ коллег мене на данный момент устраивает, мы продолжим работать с ними над формированием этого пакета сдерживания", - сказал Кулеба на пресс-конференции по итогам заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел государств-членов НАТО в Риге в среду.

Кулеба пояснил, что есть два трека сотрудничества. "Первый трек - это то, что НАТО может сделать как целостный Альянс, второй трек - это то, что каждый член НАТО может сделать на двустороннем уровне в отношениях с Украиной. Мы очень благодарны генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его принципиальную позицию, он постоянно призывает государства-члены Альянса работать как можно больше с Украиной и развивать взаимодействие в сфере безопасности на двустороннем уровне, - отметил Кулеба.

Министр добавил, что сейчас Украина с каждой страной обсуждает, какой конкретно взнос она может сделать в пакет сдерживания.

"Также есть механизмы Альянса, в которых Украина принимает участие, они касаются и оборонных закупок, и кибербезопасности, и противодействия гибридным угрозам, где мы работаем с Альянсом сейчас над тем, чтобы получать конкретную помощь и поддержку", - указал Кулеба.