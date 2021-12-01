События

16:58 01.12.2021

Страны НАТО ответили на призыв Украины по сдерживанию РФ - Кулеба

2 мин читать
Страны НАТО ответили на призыв Украины по сдерживанию РФ - Кулеба

Страны-члены НАТО ответили на призыв углублять сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере, отправлять четкие сигналы РФ, что любая новая волна вооруженной агрессии против Украины станет непосильной ношей для нее и работать над санкциями против России, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Главное, что мы очень четко услышали сегодня на министерской встрече ответ на мой призыв углублять сейчас сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере, и, второе, отправлять четкие сигналы на всех уровнях России о том, что любая новая волна вооруженной агрессии против Украины станет непосильной ношей для России, и, третье, работать над санкциями. На всех этих трех треках происходит очень динамичная работа. Это то, что я сегодня услышал, это ответ коллег мене на данный момент устраивает, мы продолжим работать с ними над формированием этого пакета сдерживания", - сказал Кулеба на пресс-конференции по итогам заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел государств-членов НАТО в Риге в среду.

Кулеба пояснил, что есть два трека сотрудничества. "Первый трек - это то, что НАТО может сделать как целостный Альянс, второй трек - это то, что каждый член НАТО может сделать на двустороннем уровне в отношениях с Украиной. Мы очень благодарны генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его принципиальную позицию, он постоянно призывает государства-члены Альянса работать как можно больше с Украиной и развивать взаимодействие в сфере безопасности на двустороннем уровне, - отметил Кулеба.

Министр добавил, что сейчас Украина с каждой страной обсуждает, какой конкретно взнос она может сделать в пакет сдерживания.

"Также есть механизмы Альянса, в которых Украина принимает участие, они касаются и оборонных закупок, и кибербезопасности, и противодействия гибридным угрозам, где мы работаем с Альянсом сейчас над тем, чтобы получать конкретную помощь и поддержку", - указал Кулеба.

Теги: #кулеба #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:37 01.12.2021
Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге" - Блинкен

Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге" - Блинкен

16:23 01.12.2021
Главы МИД стран НАТО предупреждают РФ о серьезных последствиях агрессии в отношении соседей – Столтенберг

Главы МИД стран НАТО предупреждают РФ о серьезных последствиях агрессии в отношении соседей – Столтенберг

12:39 01.12.2021
Кулеба: Признание Беларусью Крыма российским будет точкой невозврата в отношениях с Украиной

Кулеба: Признание Беларусью Крыма российским будет точкой невозврата в отношениях с Украиной

10:05 01.12.2021
Кулеба предложил членам НАТО ряд конкретных шагов, чтобы сдержать РФ от дальнейшей агрессии

Кулеба предложил членам НАТО ряд конкретных шагов, чтобы сдержать РФ от дальнейшей агрессии

08:37 01.12.2021
Кулеба: На встречах в Риге речь пойдет о конкретных шагах союзников НАТО в поддержку Украины в ее противодействии агрессии РФ

Кулеба: На встречах в Риге речь пойдет о конкретных шагах союзников НАТО в поддержку Украины в ее противодействии агрессии РФ

05:43 01.12.2021
Уверенности в намерениях России вторгнуться в Украину нет, но НАТО готовится к худшему - генсек альянса

Уверенности в намерениях России вторгнуться в Украину нет, но НАТО готовится к худшему - генсек альянса

04:35 01.12.2021
Ситуация на восточных границах НАТО находится под пристальным вниманием союзников - глава МИД Эстонии

Ситуация на восточных границах НАТО находится под пристальным вниманием союзников - глава МИД Эстонии

19:33 30.11.2021
Главы МИД стран НАТО обсуждали возможность новых санкций против РФ из-за Украины – Столтенберг

Главы МИД стран НАТО обсуждали возможность новых санкций против РФ из-за Украины – Столтенберг

18:56 30.11.2021
Миссия США при НАТО призвала РФ к деэскалации напряжения на границах с Украиной

Миссия США при НАТО призвала РФ к деэскалации напряжения на границах с Украиной

15:25 30.11.2021
Блинкен и Столтенберг предупредили о серьезных последствиях в случае агрессивных действий РФ против Украины

Блинкен и Столтенберг предупредили о серьезных последствиях в случае агрессивных действий РФ против Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Блинкен намерен на встрече с Лавровым призвать РФ отвести войска от Украины

Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге" - Блинкен

При поселении в гостиницу на горнолыжном курорте в Украине туристы обязаны предъявлять COVID-сертификаты, негативные ПЦР-тесты или справку о выздоровлении

"Укрзализныця" временно ограничила транзитные перевозки по Украине

В Украине за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 160 человек, 557 умерло – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Блинкен призывает Украину сохранять сдержанность в ситуации с Россией

СБУ проверяла информацию о возможном госперевороте, прежде чем открыть уголовное производство по данному факту - Венедиктова

Блинкен намерен на встрече с Лавровым призвать РФ отвести войска от Украины

Блинкен заявил, что РФ подготовила планы действий против Украины

Украина может использовать прямые переговоры с РФ, но Нормандский формат должен оставаться – и.о. первого замглавы украинской делегации в ТКГ

Суд закрыл дело против секретаря Черниговского горсовета в связи с необоснованностью обвинений

Международные партнеры за прямой украинско-российский диалог, если он может принести мир – Корниенко

Министр энергетики Израиля приглашена в Украину для обсуждения перспектив энергетического сотрудничества

Минветеранов Украины презентовало руководству Apple проект онлайн-помощи ветеранам

Кличко: Ключевое для безопасности нашей страны – объединить усилия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА