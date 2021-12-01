Блинкен намерен на встрече с Лавровым призвать РФ отвести войска от Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время встречи 2 декабря с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призовет отвести российские войска от границы с Украиной.

"России нужно отменить усиление войск на границе, прекратить дестабилизацию и провокации. Об этом я сообщу Сергею Лаврову завтра", - сказал он на пресс-конференции в Риге.

Блинкен напомнил, что эти призывы звучали и при контактах США с РФ и на других уровнях.

Как сообщалось, в четверг Блинкен примет участие в Совете министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Стокгольме.

Лавров "на полях" министерской встречи ОБСЕ в Стокгольме планирует провести встречу с Блинкеном.