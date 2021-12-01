События

16:55 01.12.2021

Блинкен намерен на встрече с Лавровым призвать РФ отвести войска от Украины

1 мин читать
Блинкен намерен на встрече с Лавровым призвать РФ отвести войска от Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время встречи 2 декабря с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призовет отвести российские войска от границы с Украиной.

"России нужно отменить усиление войск на границе, прекратить дестабилизацию и провокации. Об этом я сообщу Сергею Лаврову завтра", - сказал он на пресс-конференции в Риге.

Блинкен напомнил, что эти призывы звучали и при контактах США с РФ и на других уровнях.

Как сообщалось, в четверг Блинкен примет участие в Совете министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Стокгольме.

Лавров "на полях" министерской встречи ОБСЕ в Стокгольме планирует провести встречу с Блинкеном.

Теги: #лавров #украина #блинкен
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:14 01.12.2021
Блинкен призывает Украину сохранять сдержанность в ситуации с Россией

Блинкен призывает Украину сохранять сдержанность в ситуации с Россией

16:48 01.12.2021
Блинкен заявил, что РФ подготовила планы действий против Украины

Блинкен заявил, что РФ подготовила планы действий против Украины

16:37 01.12.2021
Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге" - Блинкен

Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге" - Блинкен

12:20 01.12.2021
Туск: нет безопасного и справедливого ЕС без суверенной и справедливой Украины

Туск: нет безопасного и справедливого ЕС без суверенной и справедливой Украины

09:30 01.12.2021
Украина избрана членом Комитета ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта

Украина избрана членом Комитета ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта

05:43 01.12.2021
Уверенности в намерениях России вторгнуться в Украину нет, но НАТО готовится к худшему - генсек альянса

Уверенности в намерениях России вторгнуться в Украину нет, но НАТО готовится к худшему - генсек альянса

21:59 30.11.2021
НАТО должна в полной мере задействовать возможности диалога с РФ по ситуации с Украиной - глава МИД ФРГ

НАТО должна в полной мере задействовать возможности диалога с РФ по ситуации с Украиной - глава МИД ФРГ

21:02 30.11.2021
Зеленский огорчен отказом КС принять присягу кандидатов на вакантные позиции – пресс-секретарь

Зеленский огорчен отказом КС принять присягу кандидатов на вакантные позиции – пресс-секретарь

15:25 30.11.2021
Блинкен и Столтенберг предупредили о серьезных последствиях в случае агрессивных действий РФ против Украины

Блинкен и Столтенберг предупредили о серьезных последствиях в случае агрессивных действий РФ против Украины

14:34 30.11.2021
Путин назвал "красной линией" для России расширение военной инфраструктуры НАТО на Украину

Путин назвал "красной линией" для России расширение военной инфраструктуры НАТО на Украину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге" - Блинкен

При поселении в гостиницу на горнолыжном курорте в Украине туристы обязаны предъявлять COVID-сертификаты, негативные ПЦР-тесты или справку о выздоровлении

"Укрзализныця" временно ограничила транзитные перевозки по Украине

В Украине за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 160 человек, 557 умерло – Минздрав

За сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ проверяла информацию о возможном госперевороте, прежде чем открыть уголовное производство по данному факту - Венедиктова

Страны НАТО ответили на призыв Украины по сдерживанию РФ - Кулеба

Украина может использовать прямые переговоры с РФ, но Нормандский формат должен оставаться – и.о. первого замглавы украинской делегации в ТКГ

Суд закрыл дело против секретаря Черниговского горсовета в связи с необоснованностью обвинений

Международные партнеры за прямой украинско-российский диалог, если он может принести мир – Корниенко

Главы МИД стран НАТО предупреждают РФ о серьезных последствиях агрессии в отношении соседей – Столтенберг

Министр энергетики Израиля приглашена в Украину для обсуждения перспектив энергетического сотрудничества

Минветеранов Украины презентовало руководству Apple проект онлайн-помощи ветеранам

Кличко: Ключевое для безопасности нашей страны – объединить усилия

Дорожники Луганской области завершили ремонт дороги по маршруту Евсуг-Меловое протяженностью 70 км

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА