Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге" - Блинкен

Страны НАТО готовы принимать меры против России, если эта страна пойдет на агрессию против Украины, заявил в среду глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Мы готовы принимать серьезные меры. А НАТО готова усиливать свой восточный фланг", - заявил он на пресс-конференции, комментируя итоги встречи глав МИД Североатлантического альянса в Риге.

Блинкен отметил, что Вашингтон предупреждал российскую сторону о готовности принимать меры в случае обострения кризиса с Украиной.