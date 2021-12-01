Порошенко: вводить санкции против РФ надо уже сейчас, цена агрессии для Путина должна стать непомерной и невыносимой

Европейский Союз и США должны назначить представителей, которые будут заниматься срочной разработкой списка санкций против России, считает лидер партии "Европейская Солидарность", президент Украины в 2014-2019 гг. Петр Порошенко.

"ЕС, США должны назначить каждый нового представителя, который будет заниматься срочной разработкой списка санкций, которые одни - надо принять уже сейчас, а другие - адские санкции для Путина, тогда, когда он решится на второй этап агрессии", - сказал Порошенко на Киевском форуме по безопасности в среду.

Он подчеркнул, что в Москве не должно быть никаких иллюзий относительно введения санкций.

"Вводить санкции надо уже и сейчас, и цена агрессии для Путина, в том числе через санкционный механизм, должна стать непомерной и невыносимой. Как минимум, Запад должен точно продемонстрировать, что произойдет в случае расширения агрессии", - указал экс-президент.

Он рассказал, что президент России Владимир Путин сейчас повышает ставки, создает атмосферу страха не только в Украине и Восточной Европе, а по всему континенту, и, возможно, по всему миру, а также пытается подтолкнуть Украину и ее партнеров к капитуляции.

"Это осовремененная версия печально известной политики умиротворения агрессора. Сегодня Путин открыто и откровенно демонстрирует свое пренебрежение, свою ненависть к демократическому миру и мировому правопорядку, сознательно и открыто бряцает оружием, шантажирует европейские страны газовым оружием, и Украину, кстати, очень успешно шантажирует, подрывает западные демократические институты и отравляет наше общество дезинформацией, пропагандой, фейками", - отметил Порошенко.