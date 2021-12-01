СБУ через несколько недель обнародует "интересные новости" о подготовке к госпереворота – Арахамия

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что Служба безопасности Украины (СБУ) через несколько недель обнародует факты, касающиеся подготовки к государственному перевороту.

"Давайте дадим несколько недель Службе безопасности Украины. Я думаю, что нас всех ждут интересные новости", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский на минувшей неделе заявил представителям СМИ о готовящемся на первое декабря госперевороте в Украине.