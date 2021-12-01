События

12:55 01.12.2021

СБУ через несколько недель обнародует "интересные новости" о подготовке к госпереворота – Арахамия

1 мин читать
СБУ через несколько недель обнародует "интересные новости" о подготовке к госпереворота – Арахамия

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что Служба безопасности Украины (СБУ) через несколько недель обнародует факты, касающиеся подготовки к государственному перевороту.

"Давайте дадим несколько недель Службе безопасности Украины. Я думаю, что нас всех ждут интересные новости", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский на минувшей неделе заявил представителям СМИ о готовящемся на первое декабря госперевороте в Украине.

Теги: #информация #сбу #госпереворот
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:59 30.11.2021
Во Львове задержали членов международной преступной группы, занимавшейся финансовыми махинациями и наркобизнесом - СБУ

Во Львове задержали членов международной преступной группы, занимавшейся финансовыми махинациями и наркобизнесом - СБУ

21:56 29.11.2021
Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ

Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ

19:52 29.11.2021
СБУ расследует производство по факту подготовки гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти

СБУ расследует производство по факту подготовки гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти

17:32 29.11.2021
Кулеба: Украина серьезно смотрит на доступную правительству информацию о потенциальном госперевороте и поделится ею с партнерами

Кулеба: Украина серьезно смотрит на доступную правительству информацию о потенциальном госперевороте и поделится ею с партнерами

23:23 26.11.2021
Госпереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД - СМИ

Госпереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД - СМИ

22:51 26.11.2021
Банковая на фоне темы госпереворота попытается выйти на переговоры с Москвой вне координации действий с партнерами – нардеп Фриз

Банковая на фоне темы госпереворота попытается выйти на переговоры с Москвой вне координации действий с партнерами – нардеп Фриз

20:53 26.11.2021
Заявление Зеленского о госперевороте является попыткой отвлечь внимание от незаконного назначения двух судей КС – нардеп Соболев

Заявление Зеленского о госперевороте является попыткой отвлечь внимание от незаконного назначения двух судей КС – нардеп Соболев

20:26 26.11.2021
Заявление Зеленского о госперевороте точно не будет способствовать привлечению инвестиций в Украину – нардеп Железняк

Заявление Зеленского о госперевороте точно не будет способствовать привлечению инвестиций в Украину – нардеп Железняк

17:16 26.11.2021
Зеленский о возможном госперевороте: о путче я не говорил, наша армия – не путчисты

Зеленский о возможном госперевороте: о путче я не говорил, наша армия – не путчисты

14:08 26.11.2021
В Кремле опровергли информацию о планах РФ по участию в госперевороте в Украине

В Кремле опровергли информацию о планах РФ по участию в госперевороте в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" временно ограничила транзитные перевозки по Украине

В Украине за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 160 человек, 557 умерло – Минздрав

За сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе

30 лет прошло со дня референдума о независимости Украины

Уверенности в намерениях России вторгнуться в Украину нет, но НАТО готовится к худшему - генсек альянса

ПОСЛЕДНЕЕ

Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии EIU

Власть должна неотложно инициировать проведение саммита союзников Украины – Яценюк

Для Украины приоритетен не формат переговоров по Донбассу, а результат - Подоляк

В "Слуге народа" поддерживают идею прямых переговоров Украины с РФ по Донбассу

В Украине в ближайшие дни ожидается потепление, осадки только на северо-западе

Кулеба: Признание Беларусью Крыма российским будет точкой невозврата в отношениях с Украиной

"Укрзализныця" временно ограничила транзитные перевозки по Украине

Зеленский не согласовал с международными партнерами свое заявление о прямых переговорах с РФ – нардеп

В Киеве будет создан цифровой туристический хаб

В "Голосе" против прямых переговоров Украины с РФ по Донбассу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА