Для Украины приоритетен не формат переговоров по Донбассу, а результат - Подоляк

Для Украины приоритетным является не формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, а достигнутый результат, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя слова президента Украины о необходимости ведения прямых переговоров с РФ для прекращения войны и возвращения временно оккупированной территории Донбасса.

"Несомненно, что для Украины является приоритетным не тот или иной формат переговоров, а сам результат, который может быть достигнут. Форматы – это технический вопрос, вопрос логистики. А вот результат, то есть, собственно, прекращение войны на Донбассе и установление мира – это безусловный приоритет номер один", - сказал Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам советника главы Офиса президента, Нормандский формат на сегодняшний день является базовым и рабочим, а Минские соглашения, несмотря на их частичную непродуманность, заложенную предыдущим президентом Петром Порошенко, определяют обязательные переговорные позиции.

"Тем не менее, Владимир Зеленский ищет и предлагает любые поправки, которые точно позволят проукраински совершенствовать те же Минские соглашения", - сказал он.

Подоляк также отметил, что в условиях, пока прямые переговоры между Украиной и Россией не стартовали, пока рано проговаривать, что конкретно и в каком порядке шагов может в них достигаться.

"Но, наверняка, для каждого россиянина, как и для каждого украинца, совершенно ясно, что путь к миру начинается с прекращения боевых действий и решения базовых гуманитарных вопросов. Политическая, экономическая, социальная и любая другая рамка решений может быть построена только на чётком фундаменте возвращения хотя бы к базовым элементам нормальности, когда просто невозможны такие вещи, как недавний обстрел посёлков в Луганской области, поскольку люди на Донбассе просто не поймут каких-то отвлечённых рассуждений о политике сейчас, когда они сами в любой момент могут оказаться жертвами "прилёта" артиллерийских снарядов", - подытожил Подоляк.

Как сообщалось, 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ведения прямых переговоров между Украиной и Россией относительно прекращения войны на Донбассе и его возвращения в состав Украины. Он также отметил, что западные партнеры Украины полностью признают и поддерживают такое намерение.