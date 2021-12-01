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12:13 01.12.2021

"Укрзализныця" временно ограничила транзитные перевозки по Украине

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"Укрзализныця" временно ограничила транзитные перевозки по Украине

АО "Укрзализныця" (УЗ) в связи с проведением активных работ по модернизации инфраструктуры временно ограничивает перевозки транзитных грузов через территорию Украины.

Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, в настоящее время идут работы по электрификации участка Ковель - Изов - Госграница и ремонтно-путевые работы по модернизации участка Знаменка - Здолбунов. В связи с этим пропускная способность в направлении Польши снизилась до 350 вагонов в сутки.

"Указанных объемов недостаточно для обеспечения перевозки в предусмотренные сроки, поэтому было принято решение о временном введении конвенции на запрет транзитных железнодорожных перевозок по территории Украины", - поясняется в сообщении.

Компания отмечает, что после завершения инфраструктурных работ перевозки будут возобновлены и клиентов проинформируют.

Пассажирские ж/д перевозки между странами будут осуществляться без изменений.

Теги: #ограничения #укрзализныця #транзит
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