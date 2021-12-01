События

09:55 01.12.2021

У Рады проходит акция движения "SaveФОП", правительственный квартал - под усиленной охраной

1 мин читать
У Рады проходит акция движения "SaveФОП", правительственный квартал - под усиленной охраной

Акция движения "SaveФОП" под названием "Упрощенной системе налогообложения – ДА!" проходит у здания Верховной Рады утром в среду, 1 декабря.

Ее участники выступают с требованием от народных депутатов принять законопроект №5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники акции держат в руках флаги с соответствующей символикой, а на площади Конституции оборудована сцена для выступлений. По состоянию на 9:40 возле здания парламента находится несколько сотен людей.

Вместе с тем здание Верховной Рады по периметру и правительственный квартал в целом находятся под усиленной охраной правоохранителей. В частности, при попытке пройти на ул.Садовую со стороны ул.Институтской граждан просят предъявить удостоверение или пропуск.

В целом ситуация остаётся спокойной и контролируемой.

Как известно, утром в среду президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

Теги: #акция #saveфоп #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:59 30.11.2021
Арахамия увязывает выход мажоритарщиков из коалиции с желанием развалить монобольшинство

Арахамия увязывает выход мажоритарщиков из коалиции с желанием развалить монобольшинство

14:30 30.11.2021
Рада приняла "ресурсный" закон о повышении ряда налогов без поправки о ренте на руду

Рада приняла "ресурсный" закон о повышении ряда налогов без поправки о ренте на руду

11:28 30.11.2021
Рада приняла к сведению промежуточный отчёт ВСК по делу "вагнеровцев" и Иловайску

Рада приняла к сведению промежуточный отчёт ВСК по делу "вагнеровцев" и Иловайску

11:06 30.11.2021
Корниенко предупредил СМИ о возможной блокировке проходов к зданию Рады 1 декабря

Корниенко предупредил СМИ о возможной блокировке проходов к зданию Рады 1 декабря

10:55 30.11.2021
Нардеп Соха заявил о выходе из фракции "Слуга народа"

Нардеп Соха заявил о выходе из фракции "Слуга народа"

20:43 29.11.2021
Отставку главы ФГИ Сенниченко Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе - Арахамия

Отставку главы ФГИ Сенниченко Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе - Арахамия

20:18 29.11.2021
Доходная часть госбюджета-2022 увеличится почти на 54 млрд - нардеп Забуранная

Доходная часть госбюджета-2022 увеличится почти на 54 млрд - нардеп Забуранная

19:48 29.11.2021
Рада планирует рассмотреть "ресурсный" законопроект во вторник - Гетманцев

Рада планирует рассмотреть "ресурсный" законопроект во вторник - Гетманцев

13:19 29.11.2021
Рада может рассмотреть проект госбюджета на 2022 г. в четверг при условии принятия "ресурсного" законопроекта - Аристов

Рада может рассмотреть проект госбюджета на 2022 г. в четверг при условии принятия "ресурсного" законопроекта - Аристов

17:46 26.11.2021
Рада на ближайшей неделе пока не планирует принимать во втором чтении госбюджет-2022 – Железняк

Рада на ближайшей неделе пока не планирует принимать во втором чтении госбюджет-2022 – Железняк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 160 человек, 557 умерло – Минздрав

За сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе

30 лет прошло со дня референдума о независимости Украины

Уверенности в намерениях России вторгнуться в Украину нет, но НАТО готовится к худшему - генсек альянса

Зеленский огорчен отказом КС принять присягу кандидатов на вакантные позиции – пресс-секретарь

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине построят еще 9 тыс. спортплощадок и 19 ледовых арен по программе "Здоровая Украина" – Зеленский

Зеленский внесет на рассмотрение Рады законопроект о множественном гражданстве

Украина в 2022 г. полностью закроет очередь на жилье для ветеранов войны на востоке страны – Зеленский

Мы не остановим войну без прямых переговоров с Россией - Зеленский

Зеленский: Украина победит в борьбе с олигархами

Первый рейс национального авиаперевозчика состоится в 2022 году - Зеленский

Зеленский: за следующие 2 года мы построим 15 тыс. км автодорог и 810 мостов

Лукашенко готов остановить транзит энергоносителей из РФ, если Польша закроет границу с Беларусью

Кулеба предложил членам НАТО ряд конкретных шагов, чтобы сдержать РФ от дальнейшей агрессии

Украина избрана членом Комитета ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА