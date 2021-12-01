У Рады проходит акция движения "SaveФОП", правительственный квартал - под усиленной охраной

Акция движения "SaveФОП" под названием "Упрощенной системе налогообложения – ДА!" проходит у здания Верховной Рады утром в среду, 1 декабря.

Ее участники выступают с требованием от народных депутатов принять законопроект №5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники акции держат в руках флаги с соответствующей символикой, а на площади Конституции оборудована сцена для выступлений. По состоянию на 9:40 возле здания парламента находится несколько сотен людей.

Вместе с тем здание Верховной Рады по периметру и правительственный квартал в целом находятся под усиленной охраной правоохранителей. В частности, при попытке пройти на ул.Садовую со стороны ул.Институтской граждан просят предъявить удостоверение или пропуск.

В целом ситуация остаётся спокойной и контролируемой.

Как известно, утром в среду президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.