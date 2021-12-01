Украина избрана членом Комитета ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Украина была избрана членом Комитета по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта. Решения приняли на 9-м заседании государств-участников Второго протокола в Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года», - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По его словам, теперь совместно с другими государствами-участниками Украина будет работать над обеспечением безопасности культурного наследия от последствий вооруженных конфликтов.

«В условиях вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, попытки распространить их информационную пропаганду, а также через постоянные попытки присвоить себе украинское культурное наследие – членство Украины является важным этапом для нашего государства. Это станет действенным механизмом для усиления защиты наших памятников в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», - уверен министр.

Срок членства – 4 года, до 2025 года.