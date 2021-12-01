Три человека погибли и восемь ранены в результате стрельбы в школе в американском штате Мичиган

Три человека погибли и восемь пострадали в результате стрельбы в средней школе города Оксфорд (штат Мичиган), сообщают американские СМИ.

15-летний подросток открыл стрельбу в школе, в которой обучался, во вторник, убив трех учеников и ранив еще восемь человек.

Как заявил во время пресс-конференции заместитель шерифа округа Окленд Майк Маккейб, погибшим от 14 до 17 лет.

Из восьми раненых двое в настоящее время находятся в операционной, а остальные шестеро в стабильном состоянии.

Подозреваемый был взят под стражу, у него был изъят пистолет.

Следователи все еще пытаются определить мотив нападавшего.

По словам Маккейба, следователи изучат видеозаписи школы и просмотрят сообщения в социальных сетях в поисках возможного мотива.