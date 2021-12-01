События

08:15 01.12.2021

Три человека погибли и восемь ранены в результате стрельбы в школе в американском штате Мичиган

1 мин читать
Три человека погибли и восемь ранены в результате стрельбы в школе в американском штате Мичиган

Три человека погибли и восемь пострадали в результате стрельбы в средней школе города Оксфорд (штат Мичиган), сообщают американские СМИ.

15-летний подросток открыл стрельбу в школе, в которой обучался, во вторник, убив трех учеников и ранив еще восемь человек.

Как заявил во время пресс-конференции заместитель шерифа округа Окленд Майк Маккейб, погибшим от 14 до 17 лет.

Из восьми раненых двое в настоящее время находятся в операционной, а остальные шестеро в стабильном состоянии.

Подозреваемый был взят под стражу, у него был изъят пистолет.

Следователи все еще пытаются определить мотив нападавшего.

По словам Маккейба, следователи изучат видеозаписи школы и просмотрят сообщения в социальных сетях в поисках возможного мотива.

Теги: #стрельба #сша #жертвы #мичиган
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:37 01.12.2021
Американский регулятор одобрил использование препарата компании Merck для лечения COVID-19 у взрослых

Американский регулятор одобрил использование препарата компании Merck для лечения COVID-19 у взрослых

06:03 01.12.2021
Украинский спутник "Сич-2-30" запустят с мыса Канаверал 10 января

Украинский спутник "Сич-2-30" запустят с мыса Канаверал 10 января

02:14 01.12.2021
SpaceX изменила орбиту некоторых спутников Starlink, чтобы избежать их столкновения с космическим мусором

SpaceX изменила орбиту некоторых спутников Starlink, чтобы избежать их столкновения с космическим мусором

23:25 30.11.2021
В Белом доме пока отказались давать информацию о будущих контактах Байдена и Путина

В Белом доме пока отказались давать информацию о будущих контактах Байдена и Путина

18:56 30.11.2021
Миссия США при НАТО призвала РФ к деэскалации напряжения на границах с Украиной

Миссия США при НАТО призвала РФ к деэскалации напряжения на границах с Украиной

15:34 30.11.2021
В Вашингтоне прорабатывают варианты виртуальной встречи Путина и Байдена в декабре - СМИ

В Вашингтоне прорабатывают варианты виртуальной встречи Путина и Байдена в декабре - СМИ

07:26 30.11.2021
Pfizer и BioNTech подадут заявку на одобрение бустерной дозы вакцины против COVID-19 для лиц 16 и 17 лет

Pfizer и BioNTech подадут заявку на одобрение бустерной дозы вакцины против COVID-19 для лиц 16 и 17 лет

05:46 30.11.2021
Республиканцы в сенате США заблокировали быстрое принятие проекта оборонного бюджета на 2022 год

Республиканцы в сенате США заблокировали быстрое принятие проекта оборонного бюджета на 2022 год

05:44 30.11.2021
Пересмотр дислокации ВС США предполагает усиление сдерживания РФ - Пентагон

Пересмотр дислокации ВС США предполагает усиление сдерживания РФ - Пентагон

01:31 30.11.2021
Пять человек погибло вследствие двух ДТП в Запорожской области

Пять человек погибло вследствие двух ДТП в Запорожской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 160 человек, 557 умерло – Минздрав

За сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе

30 лет прошло со дня референдума о независимости Украины

Уверенности в намерениях России вторгнуться в Украину нет, но НАТО готовится к худшему - генсек альянса

Зеленский огорчен отказом КС принять присягу кандидатов на вакантные позиции – пресс-секретарь

ПОСЛЕДНЕЕ

В Узбекистане водителям разрешили езду без прав

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 262,8 млн

Кулеба: На встречах в Риге речь пойдет о конкретных шагах союзников НАТО в поддержку Украины в ее противодействии агрессии РФ

В Украине за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 160 человек, 557 умерло – Минздрав

Из-за непогоды обесточено 56 населенных пунктов в 5 областях

За сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе

30 лет прошло со дня референдума о независимости Украины

1 декабря: Какой сегодня праздник

Полный запрет на путешествия из-за "омикрона" не предотвратит его распространения - ВОЗ

Уверенности в намерениях России вторгнуться в Украину нет, но НАТО готовится к худшему - генсек альянса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА