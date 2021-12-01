Три человека погибли и восемь ранены в результате стрельбы в школе в американском штате Мичиган
Три человека погибли и восемь пострадали в результате стрельбы в средней школе города Оксфорд (штат Мичиган), сообщают американские СМИ.
15-летний подросток открыл стрельбу в школе, в которой обучался, во вторник, убив трех учеников и ранив еще восемь человек.
Как заявил во время пресс-конференции заместитель шерифа округа Окленд Майк Маккейб, погибшим от 14 до 17 лет.
Из восьми раненых двое в настоящее время находятся в операционной, а остальные шестеро в стабильном состоянии.
Подозреваемый был взят под стражу, у него был изъят пистолет.
Следователи все еще пытаются определить мотив нападавшего.
По словам Маккейба, следователи изучат видеозаписи школы и просмотрят сообщения в социальных сетях в поисках возможного мотива.