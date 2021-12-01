SpaceX изменила орбиту некоторых спутников Starlink, чтобы избежать их столкновения с космическим мусором

Американская аэрокосмическая компания SpaceX изменила орбиту ряда интернет-спутников Starlink, чтобы избежать их столкновения с космическим мусором, сообщил основатель компании Илон Маск.

"Нам пришлось изменить орбиты некоторых спутников Starlink, чтобы снизить риск столкновения (с космическим мусором - ИФ)", - следует из его сообщения в твиттере.

При этом Маск отметил, что корабль SpaceX Dragon, пристыкованный к Международной космической станции (МКС), и сама станция обладают защитной поверхностью, которая выдерживает попадание в них объектов, двигающихся на высоких скоростях.

15 ноября представитель госдепа США Нед Прайс сообщил об испытании Россией ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту.

Прайс добавил, что образовавшийся в результате этого испытания мусор содержит 1,5 тыс. отлеживаемых объектов и еще сотни тысяч более мелких, что поставило под угрозу безопасность экипажа МКС

16 ноября российские военные подтвердили поражение на орбите советского спутника "Целина-Д". "Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

29 ноября, в ходе брифинга, посвящённого выходу астронавтов в открытый космос, заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл сообщила, что управление обнаружило 1700 новых более крупных обломков, которые в данный момент отслеживаются. По её словам, NASA потребуется несколько месяцев, чтобы каталогизировать все обломки и начать процесс оценки их перемещений и того, как близко они могут пролететь рядом с МКС.