В Белом доме пока отказались давать информацию о будущих контактах Байдена и Путина

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что пока не может сказать что-либо о планируемых контактах лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, однако Вашингтон и Москва продолжают поддержать связь на высоком уровне.

"Что касается (...) этих сообщений, которые, как я думаю, поступили от россиян, мне нечего предсказывать или анонсировать на данный момент", - сказала она во вторник на брифинге.

"Очевидно, что мы - в продолжение саммита (США-России - ИФ) этим летом - продолжаем поддерживать контакт на высоком уровне с российскими коллегами", - добавила она.

Ранее газета The Washington Post сообщила со ссылкой на неназванные источники, что администрация президента США прорабатывает варианты виртуальной встречи Байдена и Путина в декабре этого года, а также варианты "сдерживания России в случае возможной эскалации напряженности на границе Украины". Аналитики считают, что этот разговор является для Вашингтона возможностью "обозначить Кремлю цену вторжения и путь к снижению напряженности" в регионе.

Издание отмечает, что члены американской администрации пытаются в настоящее время выработать подход, который, с одной стороны, покажет России недопустимость кризиса на границе с Украиной, а с другой - не спровоцирует серьезную эскалацию ситуации.