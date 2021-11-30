События

23:25 30.11.2021

В Белом доме пока отказались давать информацию о будущих контактах Байдена и Путина

1 мин читать
В Белом доме пока отказались давать информацию о будущих контактах Байдена и Путина

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что пока не может сказать что-либо о планируемых контактах лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, однако Вашингтон и Москва продолжают поддержать связь на высоком уровне.

"Что касается (...) этих сообщений, которые, как я думаю, поступили от россиян, мне нечего предсказывать или анонсировать на данный момент", - сказала она во вторник на брифинге.

"Очевидно, что мы - в продолжение саммита (США-России - ИФ) этим летом - продолжаем поддерживать контакт на высоком уровне с российскими коллегами", - добавила она.

Ранее газета The Washington Post сообщила со ссылкой на неназванные источники, что администрация президента США прорабатывает варианты виртуальной встречи Байдена и Путина в декабре этого года, а также варианты "сдерживания России в случае возможной эскалации напряженности на границе Украины". Аналитики считают, что этот разговор является для Вашингтона возможностью "обозначить Кремлю цену вторжения и путь к снижению напряженности" в регионе.

Издание отмечает, что члены американской администрации пытаются в настоящее время выработать подход, который, с одной стороны, покажет России недопустимость кризиса на границе с Украиной, а с другой - не спровоцирует серьезную эскалацию ситуации.

Теги: #данные #сша #переговоры #россия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:59 30.11.2021
НАТО должна в полной мере задействовать возможности диалога с РФ по ситуации с Украиной - глава МИД ФРГ

НАТО должна в полной мере задействовать возможности диалога с РФ по ситуации с Украиной - глава МИД ФРГ

19:33 30.11.2021
Главы МИД стран НАТО обсуждали возможность новых санкций против РФ из-за Украины – Столтенберг

Главы МИД стран НАТО обсуждали возможность новых санкций против РФ из-за Украины – Столтенберг

18:56 30.11.2021
Миссия США при НАТО призвала РФ к деэскалации напряжения на границах с Украиной

Миссия США при НАТО призвала РФ к деэскалации напряжения на границах с Украиной

15:34 30.11.2021
В Вашингтоне прорабатывают варианты виртуальной встречи Путина и Байдена в декабре - СМИ

В Вашингтоне прорабатывают варианты виртуальной встречи Путина и Байдена в декабре - СМИ

07:26 30.11.2021
Pfizer и BioNTech подадут заявку на одобрение бустерной дозы вакцины против COVID-19 для лиц 16 и 17 лет

Pfizer и BioNTech подадут заявку на одобрение бустерной дозы вакцины против COVID-19 для лиц 16 и 17 лет

06:27 30.11.2021
MI6 нужна помощь IT-сектора для противодействия РФ и Китаю в области ИИ

MI6 нужна помощь IT-сектора для противодействия РФ и Китаю в области ИИ

05:46 30.11.2021
Республиканцы в сенате США заблокировали быстрое принятие проекта оборонного бюджета на 2022 год

Республиканцы в сенате США заблокировали быстрое принятие проекта оборонного бюджета на 2022 год

05:44 30.11.2021
Пересмотр дислокации ВС США предполагает усиление сдерживания РФ - Пентагон

Пересмотр дислокации ВС США предполагает усиление сдерживания РФ - Пентагон

02:45 30.11.2021
Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся в Брюсселе с руководством ЕС

Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся в Брюсселе с руководством ЕС

00:03 30.11.2021
Блинкен поблагодарил Австрию за поддержку Украины перед лицом продолжающейся агрессии России

Блинкен поблагодарил Австрию за поддержку Украины перед лицом продолжающейся агрессии России

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский огорчен отказом КС принять присягу кандидатов на вакантные позиции – пресс-секретарь

КС созовет заседания для приведения к присяге судей, назначенных Зеленским, после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 гг

Российские наемники нарушили режим прекращения огня в направлении пгт Нью-Йорк – штаб ООС

Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание т.н. "главы Крыма" Сергея Аксенова

КС отсрочил приведение к присяге двух назначенных президентом судей Конституционного суда Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Франция подписали контракт на постройку 5 кораблей для Госпогранслужбы в Николаеве

Суд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу - адвокат

Украина начала председательствовать в Energy Community – Минэнерго

Зеленский огорчен отказом КС принять присягу кандидатов на вакантные позиции – пресс-секретарь

Блок имама Муктады ас-Садра сохранил за собой победу на выборах в Ираке - СМИ

Монастырский обратился к участникам акций 1 декабря: правоохранители делают все, чтобы не допустить провокаций

Всем взрослым британцам предложат бустерную вакцинацию от COVID-19 до конца января - премьер

Зеленский выступает за присоединение Украины к Стамбульской конвенции

"Фундация Дом Рональда МакДональда в Украине" построит семейный дом на территории "Охматдета" в Киеве

Шмигаль считает, что ЕС и страны Ассоциированного трио должны объединить опыт для борьбы с угрозами в сфере здравоохранения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА