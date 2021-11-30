Зеленский огорчен отказом КС принять присягу кандидатов на вакантные позиции – пресс-секретарь

Президент Украины Владимир Зеленский огорчен отказом Конституционного суда Украины (КС) принять присягу кандидатов на вакантные должности по президентской квоте, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Для Офиса президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КС. Вместе с тем, президент надеется, что в Верховном суде осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития нашей страны", - написал Никифоров в соцсети Facebook во вторник.

Как сообщалось, суд на заседании 30 ноября отсрочил приведение к присяге судей КС, назначенных указами президента Украины от 26 ноября №596/202, №597/2021, до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента Украины. Как подчеркнули в суде, за период 2013-2018 годов президент Украины назначил на должность шестерых судей Конституционного суда Украины, полномочия которых не прекращены и которые не уволены с должности на основаниях, определенных статьей 149 со значком 1 Конституции Украины.