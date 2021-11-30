События

21:02 30.11.2021

Зеленский огорчен отказом КС принять присягу кандидатов на вакантные позиции – пресс-секретарь

1 мин читать
Зеленский огорчен отказом КС принять присягу кандидатов на вакантные позиции – пресс-секретарь

Президент Украины Владимир Зеленский огорчен отказом Конституционного суда Украины (КС) принять присягу кандидатов на вакантные должности по президентской квоте, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Для Офиса президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КС. Вместе с тем, президент надеется, что в Верховном суде осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития нашей страны", - написал Никифоров в соцсети Facebook во вторник.

Как сообщалось, суд на заседании 30 ноября отсрочил приведение к присяге судей КС, назначенных указами президента Украины от 26 ноября №596/202, №597/2021, до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента Украины. Как подчеркнули в суде, за период 2013-2018 годов президент Украины назначил на должность шестерых судей Конституционного суда Украины, полномочия которых не прекращены и которые не уволены с должности на основаниях, определенных статьей 149 со значком 1 Конституции Украины.

 

Теги: #зеленский #украина #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:34 30.11.2021
Путин назвал "красной линией" для России расширение военной инфраструктуры НАТО на Украину

Путин назвал "красной линией" для России расширение военной инфраструктуры НАТО на Украину

13:25 30.11.2021
Зеленский: горжусь, что Украины станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple

Зеленский: горжусь, что Украины станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple

09:33 30.11.2021
Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся в Брюсселе с руководством ЕС

Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся в Брюсселе с руководством ЕС

00:03 30.11.2021
Блинкен поблагодарил Австрию за поддержку Украины перед лицом продолжающейся агрессии России

Блинкен поблагодарил Австрию за поддержку Украины перед лицом продолжающейся агрессии России

18:21 29.11.2021
Туристы из Саудовской Аравии за 9 мес.-2021 потратили в Украине почти $100 млн

Туристы из Саудовской Аравии за 9 мес.-2021 потратили в Украине почти $100 млн

17:24 29.11.2021
Монастырский обсудил с главой МВД Польши ситуацию на границе с Беларусью

Монастырский обсудил с главой МВД Польши ситуацию на границе с Беларусью

13:53 29.11.2021
Эрдоган сообщил о желании Турции стать посредником в решении вопроса мира между Украиной и РФ

Эрдоган сообщил о желании Турции стать посредником в решении вопроса мира между Украиной и РФ

13:38 29.11.2021
Штамм COVID-19 "Омикрон" в Украине пока не обнаружен – Ляшко

Штамм COVID-19 "Омикрон" в Украине пока не обнаружен – Ляшко

10:01 29.11.2021
Госсекретарь белорусского Совбеза назвал истерией действия Украины на границе

Госсекретарь белорусского Совбеза назвал истерией действия Украины на границе

09:42 29.11.2021
В понедельник по всей Украине ожидается сильный ветер

В понедельник по всей Украине ожидается сильный ветер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС созовет заседания для приведения к присяге судей, назначенных Зеленским, после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 гг

Российские наемники нарушили режим прекращения огня в направлении пгт Нью-Йорк – штаб ООС

Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание т.н. "главы Крыма" Сергея Аксенова

КС отсрочил приведение к присяге двух назначенных президентом судей Конституционного суда Украины

Блинкен и Столтенберг предупредили о серьезных последствиях в случае агрессивных действий РФ против Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина начала председательствовать в Energy Community – Минэнерго

Украина начала председательствовать в EnergyCommunity – Минэнерго

Блок имама Муктады ас-Садра сохранил за собой победу на выборах в Ираке - СМИ

Монастырский обратился к участникам акций 1 декабря: правоохранители делают все, чтобы не допустить провокаций

Всем взрослым британцам предложат бустерную вакцинацию от COVID-19 до конца января - премьер

Зеленский выступает за присоединение Украины к Стамбульской конвенции

"Фундация Дом Рональда МакДональда в Украине" построит семейный дом на территории "Охматдета" в Киеве

Главы МИД стран НАТО обсуждали возможность новых санкций против РФ из-за Украины – Столтенберг

Шмигаль считает, что ЕС и страны Ассоциированного трио должны объединить опыт для борьбы с угрозами в сфере здравоохранения

Украина, Грузия и Молдова передали ЕС инициативы по усилению сотрудничества

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА