Блинкен и Столтенберг предупредили о серьезных последствиях в случае агрессивных действий РФ против Украины

Глава госдепа США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Риге в очередной раз предупредили РФ о недопустимости обострения ситуации в районе границы с Украиной.

"Любая эскалация со стороны России вызовет у США большую тревогу. А любая новая агрессия приведет к серьезным последствиям", - сказал Блинкен на пресс-конференции.

Со своей стороны Столтенберг сказал журналистам в Латвии, что "Россия заплатит высокую цену, если использует вооруженные силы против такой независимой страны, как Украина".

Он не стал уточнять, какова будет реакция НАТО в случае обострения между РФ и Украиной. "У нас есть разные варианты реакции", - заявил генсек альянса.