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13:34 30.11.2021

Вакцинированные украинцы будут получать 1 тысячу гривен через "Дию" с 19 декабря - первая вице-премьер-министр

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Вакцинированные украинцы будут получать 1 тысячу гривен через "Дию" с 19 декабря - первая вице-премьер-министр

Начиная с 19 декабря украинцы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, будут получать 1 тысячу гривен через приложение "Дия": эти средства можно будет потратить на транспорте, в учреждениях культуры и т.д.

"Жизнь и здоровье украинцев являются первоочередным приоритетом. Но начисление 1 тыс. гривен каждому украинцу, прошедшему полный курс вакцинации, - это не только стимулирование к прививкам. Это и поддержка отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате пандемии", -  заявила в Facebook первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, речь идет о почти 6 тыс. предприятий сферы услуг, креативной экономики, транспортной отрасли, поскольку именно эти сектора экономики имеют одни из крупнейших мультипликаторов на добавленную стоимость.

"Потратить начисленную тысячу гривен можно будет на определенный перечень услуг: приобрести железнодорожные и авиабилеты на внутренние рейсы, абонементы в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатры, театры, музеи или выставочные центры. А воспользоваться услугой можно будет с помощью приложения "Дия". Реализация самой программы начнется с 19 декабря и продлится в течение всего следующего года", - уточнила Свириденко.

 

 

Теги: #вакцинация #выплаты #дия
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