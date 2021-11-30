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11:06 30.11.2021

Корниенко предупредил СМИ о возможной блокировке проходов к зданию Рады 1 декабря

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Корниенко предупредил СМИ о возможной блокировке проходов к зданию Рады 1 декабря

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко советует журналистам в среду приезжать в парламент пораньше из-за возможной блокировки проходов к зданию парламента.

"Я бы советовал вам приезжать пораньше, потому что в рамках переворота могут быть просто заблокированы проходы...", -сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

По информации первого вице-спикера, в регионах людям предлагают по 1000 грн. для участия в акциях протеста в столице.

Корниенко подчеркнул, что заявления о возможном перевороте должны проверять компетентные органы .

"К этим заявление надо относиться серьезно, они проверяются. …Мы со своей стороны просто троллим оппозиционеров, которые у нас все время собираются и не всегда могут артикулировать по какому поводу", - отметил первый заместитель спикера парламента.

Он также сообщил, что ежедневно у стен парламента проходит по 5-6 митингов.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил о возможно готовящемся на 1 декабря государственном перевороте.

Глава государства в этот день е выступит с ежегодным посланием к Верховной Раде и народу Украины.

Теги: #митинг #рада #корниенко
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