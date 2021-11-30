События

00:03 30.11.2021

Блинкен поблагодарил Австрию за поддержку Украины перед лицом продолжающейся агрессии России

1 мин читать
Блинкен поблагодарил Австрию за поддержку Украины перед лицом продолжающейся агрессии России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Австрии Михаэлем Линхартом приветствовал поддержку Веной Украины на фоне напряженности между Киевом и Москвой, говорится в заявлении Госдепа США.

"Госсекретарь выразил глубокую благодарность за громогласную поддержку Австрией суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России и за поддержку Австрией возможного членства в ЕС всех шести балканских стран-соискателей", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно пресс-релизу, стороны также затронули вопросы, связанные с Беларусью.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США ЕС в связи с циничным использованием режимом (президента Беларуси Александра - ИФ) Лукашенко незащищенных мигрантов", - говорится в заявлении.

Блинкен и Линхарт призвали Минск положить конец "этой провокационной кампании", а также заняться проблемами с правами человека и фундаментальными свободами народа Беларуси, что, по версии Вашингтона, стало "главной причиной введенных Западом санкций".

Теги: #австрия #сша #россия #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:36 29.11.2021
Эсминец ВМС США "Эрли Берк" вышел в море после визита в болгарский порт Варна

Эсминец ВМС США "Эрли Берк" вышел в море после визита в болгарский порт Варна

20:44 29.11.2021
В компании Pfizer убеждены в эффективности ее препарата PAXLOVID против штамма коронавируса "омикрон"

В компании Pfizer убеждены в эффективности ее препарата PAXLOVID против штамма коронавируса "омикрон"

19:53 29.11.2021
Штамм коронавируса "омикрон" вызывает беспокойство, но паниковать не следует - Байден

Штамм коронавируса "омикрон" вызывает беспокойство, но паниковать не следует - Байден

18:21 29.11.2021
Туристы из Саудовской Аравии за 9 мес.-2021 потратили в Украине почти $100 млн

Туристы из Саудовской Аравии за 9 мес.-2021 потратили в Украине почти $100 млн

17:24 29.11.2021
Монастырский обсудил с главой МВД Польши ситуацию на границе с Беларусью

Монастырский обсудил с главой МВД Польши ситуацию на границе с Беларусью

13:53 29.11.2021
Эрдоган сообщил о желании Турции стать посредником в решении вопроса мира между Украиной и РФ

Эрдоган сообщил о желании Турции стать посредником в решении вопроса мира между Украиной и РФ

13:38 29.11.2021
Штамм COVID-19 "Омикрон" в Украине пока не обнаружен – Ляшко

Штамм COVID-19 "Омикрон" в Украине пока не обнаружен – Ляшко

11:40 29.11.2021
В случае нападения на Украину РФ понесла бы огромные потери - посол Германии

В случае нападения на Украину РФ понесла бы огромные потери - посол Германии

10:01 29.11.2021
Госсекретарь белорусского Совбеза назвал истерией действия Украины на границе

Госсекретарь белорусского Совбеза назвал истерией действия Украины на границе

09:42 29.11.2021
В понедельник по всей Украине ожидается сильный ветер

В понедельник по всей Украине ожидается сильный ветер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Отставки министра культуры Ткаченко не будет – Арахамия

На организатора вечеринки блогеров в день памяти жертв Голодоморов составили протокол за нарушение правил карантина - полиция

СБУ расследует производство по факту подготовки гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти

Станица Луганская частично осталась без света из-за обстрела российскими наемниками

Туристы из Саудовской Аравии за 9 мес.-2021 потратили в Украине почти $100 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Шторм повредил пять судов и десять автомобилей в Ялте

Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ

В Киеве во вторник ожидаются сильные порывы ветра

Отставку главы ФГИ Сенниченко Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе - Арахамия

Отставки министра культуры Ткаченко не будет – Арахамия

Президентский законопроект о допуске в Украину подразделений вооруженных сил других государств для участия в учениях зарегистрирован в Раде

Доходная часть госбюджета-2022 увеличится почти на 54 млрд - нардеп Забуранная

На организатора вечеринки блогеров в день памяти жертв Голодоморов составили протокол за нарушение правил карантина - полиция

Кандидаты на пост главы КГГА пока не обсуждаются - Гетманцев

Зеленский поздравил Андерссон с избранием на должность премьер-министра Швеции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА