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20:44 29.11.2021

В компании Pfizer убеждены в эффективности ее препарата PAXLOVID против штамма коронавируса "омикрон"

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В компании Pfizer убеждены в эффективности ее препарата PAXLOVID против штамма коронавируса "омикрон"

Разработанный компанией Pfizer для лечения COVID-19 препарат PAXLOVID должен оказаться эффективным против штамма коронавируса "омикрон", поскольку создавался с учетом будущих возможных мутаций вируса, заявил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

"Это дает мне очень, очень высокий уровень уверенности, что на лечение, лечение пероральным способом этот вирус влияние не окажет. Когда дело доходит до вакцины, то пока определенности нет. Не думаю, будто результат окажется таким, что вакцины не защищают", - приводит его слова издание The Hill.

Он отметил, что о варианте "омикрон" еще многое неизвестно, и больше информации станет доступно в ближайшие недели.

Также он напомнил, что Pfizer уже сейчас готов поставить 80 млн доз PAXLOVID.

Pfizer в начале ноября заявил об эффективности своего лекарства от коронавируса. В исследованиях приняли участие 1,2 тыс. пациентов с COVID-19, у которых болезнь могла развиться по неблагоприятному сценарию. Вероятность их госпитализации была более чем минимальной, в сравнении с теми, кто принимал плацебо. Кроме того, никто из прошедших курс лечения при исследовании этого лекарства не скончался, в то время как среди тех, кто принимал плацебо, зарегистрировано 10 летальных исходов.

Затем Pfizer сообщила, что направила запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на одобрение применения ее экспериментального препарата от коронавируса под названием PAXLOVID, "чтобы лечить COVID-19 при слабом или умеренном течении заболевания у пациентов с повышенным риском госпитализации или смерти".

Отмечалось, что в случае одобрения PAXLOVID станет первым лекарством для лечения COVID-19 в виде пилюль. В документе подчеркивается, что препарат помогает избежать тяжелого течения COVID-19, которое приводит к госпитализации и смерти.

В свою очередь администрация США заключила с Pfizer соглашение на приобретение 10 млн курсов лечения PAXLOVID для лечения COVID-19.

Теги: #сша #омикрон #лекарство #pfizer
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