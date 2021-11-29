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20:07 29.11.2021

Кандидаты на пост главы КГГА пока не обсуждаются - Гетманцев

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Кандидаты на пост главы КГГА пока не обсуждаются - Гетманцев

Вопрос о кандидатах на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) пока не рассматривается, заявляет глава парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

"Насколько я знаю, вопрос о кандидатах на должность главы Киевской государственной администрации даже не рассматривается и это правильно, потому что рано обсуждать какие-либо вопросы по этому поводу пока не проголосован закон", - сказал Гетманцев на брифинге в четверг, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация, что нардеп Николай Тищенко ("Слуга народа") может возглавить КГГА.

По словам Гетманцева, законопроект о столице во втором чтении Верховная Рада может рассмотреть на последней пленарной неделе (14-17 декабря) этого года.

Сам Гетманцев считает, что разделение должностей Киевского городского головы и руководителя КГГА принесёт столице только пользу.

Теги: #кгга #глава #обсуждение
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