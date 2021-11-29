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18:39 29.11.2021

Минэкономики намерено разрешить покупку книг за счет выплат вакцинированным

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Минэкономики намерено разрешить покупку книг за счет выплат вакцинированным

Министерство экономики Украины работает над расширением круга сфер, где вакцинированные смогут использовать свои поощрительные выплаты в размере 1 тыс. грн, в частности, над включением в него книгоиздания, сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

"В настоящее время мы работаем над перечнем услуг, на оплату которых можно будет использовать 1 тыс. грн. Начнем программу с тех направлений, которые пережили наибольшие потери. Потом планируем расширить перечень", – сказала Свириденко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Она напомнила, что данная программа предусматривает поощрение украинцев, которые приняли участие в вакцинации от COVID-19, и одновременную поддержку предприятий культурной сферы, спорта и перевозок.

"Предварительно определено, что потратить средства можно на приобретение железнодорожных и авиабилетов на внутренние рейсы, услуги предприятий из сферы культуры и спорта, например, на оплату услуг спортзалов или фитнес-клубов, билетов в кинотеатры, театры, музеи. Работаем над тем, чтобы можно было (за счет выплат - ИФ) приобрести книги. Сейчас определяем очередность привлечения направлений деятельности в программу", – добавила Свириденко.

Она заверила, что все совершеннолетние лица, у которых будет подтверждение о двух прививках, смогут присоединиться к программе.

"Государство аккумулирует столько денег, сколько необходимо, чтобы обеспечить выполнение всей программы. Количество людей, которые уже вакцинировались двумя дозами, постоянно увеличивается, поэтому сейчас невозможно предусмотреть финальную сумму. Но ресурс у государства есть", – заверила первый вице-премьер.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября заявил, что каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия, посещение культурных учреждений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что программа выдачи 1 тыс. грн вакцинированным гражданам стартует 19 декабря и продлится до конца 2022 года. В ней могут принять участие 6 тыс. субъектов бизнеса. Он уточнил, что средства будут выплачены на виртуальные платежные карточки через "Дию". На это в 2021 году будет предусмотрено 3 млрд грн из общего фонда бюджета и столько же - на следующий год с возможностью расширения финансирования, указал Шмыгаль. Выплаты не будут облагаться налогом и не повлияют на выделение субсидий. При этом средства можно будет израсходовать на покупку билетов в кино, театр, на концерт, занятия спортом, путешествия по Украине на поезде или самолете.

Теги: #книги #тысяча_гривень
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