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17:32 29.11.2021

Кулеба: Украина серьезно смотрит на доступную правительству информацию о потенциальном госперевороте и поделится ею с партнерами

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Кулеба: Украина серьезно смотрит на доступную правительству информацию о потенциальном госперевороте и поделится ею с партнерами

Украина очень серьезно смотрит на доступную правительству информацию о потенциальном государственном перевороте и поделится ею с партнерами, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Само собой разумеется, что когда мы говорим о гибридном оружии, внешнее военное давление идет рука об руку с внутренней дестабилизацией страны. Так что мы очень серьезно смотрим на доступную правительству Украины информацию на данном этапе, когда речь идет о потенциальном перевороте в Украине, и мы остаемся чрезвычайно бдительными. Наши правоохранительные органы изучают эту информацию, и мы, конечно, предоставим нашим партнерам обновленную информацию, как только получим ее", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что "если Россия решит прибегнуть к последней мере, военной наступательной операции, ей, бесспорно, будет предшествовать или ее будут сопровождать систематические и откровенные попытки дестабилизировать Украину изнутри всеми способами, доступными России".

Кулеба заверил, что украинские Вооруженные силы привержены защите суверенитета и демократически избранного правительства и руководства Украины.

"Я не вправе комментировать информацию, доступную нашим правоохранительным органам на данный момент, но украинская армия пользуется большим уважением и доверием в украинском обществе, и руководство армии привержено защите суверенитета и демократически избранного правительства и руководства Украины. У меня нет никаких свидетельств, которые бы говорили об ином", - отметил он.

Кулеба добавил, что говоря о такой чувствительной информации, как потенциальный переворот, надо быть очень осторожными в формулировках, оценках и позволить правоохранительным органам представить, что они имеют, в должное время.

Как сообщалось, Зеленский на пресс-конференции в пятницу сообщил, что, по агентурным данным, в Украине мог готовиться государственный переворот 1-2 декабря с привлечением бизнесмена Рината Ахметова.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Зеленского о планах РФ по участию в госперевороте в Украине. В свою очередь, Ахметов назвал "сплошной ложью" информацию о якобы втягивании его в какой-либо госпереворот.

Тем временем ряд иностранных СМИ распространил новость с заявлением главы украинского государства, используя слово "путч", то есть при участии военных.

Теги: #информация #кулеба #госпереворот
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