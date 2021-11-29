На Донбассе ранен украинский военный, с полуночи 6 обстрелов

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток по состоянию на 17.00 понедельника, 2 из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военному оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в понедельник.

Противник открывал огонь из автоматических станковых, противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", - говорится в сводке.