Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, так как не мог смотреть, как "разваливается" его страна

Грузия теряет свою независимости, контроль над страной постепенно переходит к России, заявил экс-президент республики Михеил Саакашвили в Тбилисском городском суде.

"Я здесь потому, что бесконечно люблю Грузию. На Украине у меня было все и ведущая позиция и благоустроенный быт. На Украине мне дважды предлагали при президенте Порошенко занять должность премьер-министра, но я отказался. Все ради того, чтобы вернуться в Грузию, которую люблю до сумасшествия, и где была реальная угроза моей физической ликвидации", - обратился Саакашвили к гражданам в начале своего выступления в суде.

Экс-президент также заявил, что при встрече с грузинскими эмигрантами в разных странах ему рассказывали о тяжелой жизни в Грузии, которая "теряет свою независимость и постепенно переходит под контроль России".

"Во время моего президентства жизнь простых людей была гораздо лучше, чем сейчас. Это касается и курса национальной валюты и безработицы. Трагедия, когда на сезонные работы в Польшу из Грузии едут на заработки толпы грузин. За последние годы из Грузии эмигрировали почти 700 тысяч граждан. Это трагедия, которая происходит перед нашими глазами. Я не мог сидеть в Киеве и смотреть, как разваливается моя страна", - заявил он.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", прокурор Джарджи Циклаури прервал выступление Саакашвили и заявил, что оно никак не относится к рассматриваемому на процессе уголовному делу. Суд рассматривает обвинение в превышении полномочий при разгоне митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года и погрому, устроенному силовыми структурами в тот же день в телекомпании "Имеди".

Процесс над Саакашвили продолжается.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.