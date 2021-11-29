Под Немировом спасатели ликвидируют последствия утечки аммиака

Испарение безводного аммиака произошло в понедельник в 9:05 из железнодорожной цистерны на территории ЧАО "Райагрохим" вблизи г.Немиров Винницкой области, сообщается в телеграм-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 11:00 подразделениями ГСЧС проводится осаждение облака аммиака распыленными струями воды. Отделением радиационной, химической и биологической защиты производится установление причины утечки. Ожидается прибытие автоцистерны для перекачки… Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.