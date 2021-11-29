Польские пограничники задержали 33 человека при попытке незаконно пересечь границу со стороны Беларуси

Польские правоохранительные службы задержали 33 мигранта, которые пытались в ночь на понедельник незаконно прорваться с территории Беларуси в Польшу, сообщили в Минобороны Польши.

"Каждую ночь белорусские службы портят ограждение на границе, чтобы позволить мигрантам незаконно пересечь границу и перейти на польскую территорию. Сегодня такая попытка произошла в районе (населенного пункта - ИФ) Мельник", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в твиттере.

"Польские службы задержали 33 мигранта, которые попытались незаконно пересечь польскую границу", - отмечается в нем.

Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе продолжается уже более двух недель в связи с попытками нескольких тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки проникнуть на территорию ЕС.

Западные страны утверждают, что этот кризис спровоцировал Минск и призывают РФ убедить Беларусь остановить поток нелегалов в Европу.