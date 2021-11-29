На Бурштынской ТЭС произошла авария, четыре человека пострадали

На Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области вечером 28 ноября произошла авария на 7-м энергоблоке, сообщает пресс-служба ТЭС.

"В 21:20 во время работы 7 энергоблока Бурштынской ТЭС предварительно из-за разрыва экранной трубы на котле произошел выброс горячей пароводяной смеси и газов из топки котла. Двое находившихся на этом блоке работников Бурштынской ТЭС и двое работников Галремэнерго получили ожоги", - указывается в сообщении в Facebook.

Пострадавшим работникам была предоставлена первая помощь, они доставлены в больницу. Их состояние оценивается медиками как стабильное.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На предприятии отмечается, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

В связи с аварией блок №7 был отключен от сети. Это не повлияло на тепло- и энергоснабжение региона.

Сейчас станция работает в составе семи энергоблоков общей мощностью 1172 МВт. Бурштынская ТЭС координирует свои действия с "Укрэнерго". Для компенсации мощности готовится к запуску блок №4.

Бурштынская ТЭС входит в состав "ДТЭК Западэнерго", расположена возле г. Бурштын (Ивано-Франковская обл.) на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией.

12 энергоблоков (мощностью по 200 МВт каждый) были введены в эксплуатацию в 1965-1969 гг. Основное технологическое топливо – уголь отечественных угольных бассейнов, вспомогательный – природный газ и мазут. Все топливные котлы оборудованы комбинированными пылегазомазутными горелками.

18 августа текущего года на Бурштынской ТЭС уже был пожар, горел маслобак в котлотурбинном цехе блока №3. Тогда никто не пострадал, а отключение блока не повлияло на тепло- и электроснабжение Бурштынского энергоострова.