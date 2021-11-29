Министры здравоохранения стран G7 обсудят на экстренном заседании штамм "омикрон"

Министры здравоохранения стран "группы семи" в понедельник проведут срочное заседание для обсуждения ситуации вокруг распространения штамма коронавируса COVID-19 "омикрон", сообщают британские СМИ.

Проведение соответствующего заседания ранее созвало правительство Великобритании, которая в настоящее время председательствует в G7.

Ранее британские власти уже объявили о мерах по сдерживанию распространения в стране "омикрона", в частности, каждый прибывающий в Великобританию обязан сделать ПЦР-тест и быть в изоляции до получения результатов.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

За последнее время его выявили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и в Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга, Израиля и Канады.