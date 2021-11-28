В Нидерландах штамм COVID-19 "омикрон" обнаружили у 13 прибывших из Африки

В Нидерландах у 13 прибывших из стран Африки граждан выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19 под названием "омикрон", сообщает Associated Press.

Всего в страну несколькими рейсами прибыл 61 человек до того, как полеты запретили. Всех их поместили в условия изоляции и взяли тест на коронавирус.

При этом в Минздраве заявили, что исследование других образцов анализов продолжается, не исключено, что выявят и больше зараженных "омикроном".

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и он содержит большое количество мутаций.