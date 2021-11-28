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15:54 28.11.2021

В ООН прогнозируют сокращение населения Украины до 35 млн к 2050 году

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В ООН прогнозируют сокращение населения Украины до 35 млн к 2050 году

Население Украины сокращается и, вероятно, уменьшится до 35 миллионов к 2050 году, говорится в аналитической справке Организации объединенных наций, касающейся демографических процессов в Украине.

"Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов и, вероятно, уменьшится до 35 миллионов к 2050 году. Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост уровня внешней миграции разрушают человеческий капитал Украины, а значит, и основу для устойчивого развития", - говорится в документе, обнародованном на сайте ООН.

В нем отмечается, что недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остается одним из факторов, которые мешают украинцам иметь желаемое количество детей.

"Распространенность поведения с высокой степенью риска и неинфекционные болезни являются одними из основных причин одной из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин. Около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет. Более половины этих смертей можно предотвратить", - подчеркивают в ООН.

Там уточняют, что по данным приблизительных подсчетов, за пределами страны постоянно находится около 3 миллионов украинских работников, и их численность, вероятно, будет дальше расти.

"Треть недавнего роста уровня миграции состоялась за счет украинцев в возрасте до 35 лет, преимущественно имеющих лучшее образование, чем те, кто остается в Украине", - добавляют в ООН.

В Организации подчеркивают, что при текущих уровнях сокращения населения, численность людей трудоспособного возраста сократится на 30% до 2050 года, а также добавляют, что Украина является одним из лидеров по уровню старения населения в Европе.

В связи с указанными фактами, в ООН предлагают Украине принять ряд мер, способствующих улучшению демографической ситуации, среди которых, в частности, проведения переписи населения, внедрение недискриминационной политики для обеспечения инклюзивности, которая позволит молодежи и людям преклонного возраста "вносить полноценный вклад в жизнь общества, получая необходимую помощь, услуги и социальную защиту".

Кроме того, украинской власти рекомендуют создать условия для усиления гендерного равенства, позволяющего увеличить уровень участия женщин на рынке труда, а также продолжать реформу здравоохранения, в частности повышать финансирование медицинской отрасли.

Также правительству рекомендуют создать комплексную систему управления миграцией. В ООН подчеркивают, что миграционная политика государства должна не только учитывать градиенты заработной платы, но и решать проблемы мигрантов, связанные с низким уровнем жизни, коррупцией, качеством работы учреждений, а также недостаточным доступом к основным услугам, таким как образование, здравоохранение, безопасность и система правосудия.

"Использование потенциала украинских мигрантов для развития способствует экономическому росту и улучшает внутренние возможности. Нужно ввести более выгодные официальные каналы осуществления денежных переводов для поощрения внутренних инвестиций, а также механизмы циркулярной миграции для стимулирования передачи знаний и технологий", - говорится в документе.

В нем также подчеркивается необходимость рассмотрения правительством возможностей открытия путей безопасной и регулярной миграции, в соответствии с демографическими потребностями и потребностями рынка труда, что позволит стимулировать иностранных работников искать работу в Украине.

"Нужно также разработать надлежащие механизмы и программы для неурегулированных мигрантов, которые уже находятся на территории Украины", - подчеркивают в ООН.

Теги: #население #сокращение #украина #оон
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