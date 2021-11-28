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13:54 28.11.2021

Кулеба об использовании украинской армией БПЛА Bayraktar на Донбассе: когда Россия использует дроны, я что-то не слышу заявлений глубокой обеспокоенности

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Кулеба об использовании украинской армией БПЛА Bayraktar на Донбассе: когда Россия использует дроны, я что-то не слышу заявлений глубокой обеспокоенности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает использование боевого разведывательно-ударного комплекса Bayraktar украинскими военными в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оправданным, поскольку беспилотник применялся для прекращения нарушения Минских договоренностей, совершенного российскими наемниками на Донбассе.

"Российская сторона привлекла тяжелую артиллерию, 120-мм гаубицу, на линию разграничения, обстреливала из нее украинские позиции, убив одного украинского солдата, ранив другого и повредив гражданскую инфраструктуру. Именно это – явное нарушение Минских договоренностей. А не использование дрона, чтобы прекратить эти противоправные действия", - заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Zeit.

Отвечая на реплику журналиста издания, касающуюся заявления представителя МИД ФРГ о том, что только миссия ОБСЕ может использовать дроны на линии соприкосновения на Донбассе, Кулеба отметил, что Украина "уже выразила несогласие с логикой этого заявления".

"В первую очередь, потому что она полностью игнорирует истинную причину, почему мы должны защищать себя. Гаубица – это тяжелая артиллерийская система, запрещенная Минском. Наш дрон не пересекал линию разграничения, однако попал в гаубицу. И, во-вторых: когда Россия использует дроны, я что-то не слышу заявлений глубокой озабоченности", - подчеркнул глава МИД Украины.

Он добавил, что перед использованием Bayraktar украинские военные четко выполнили все процедуры ОБСЕ и использовали все согласованные механизмы деэскалации, выполнили все требования.

"То есть не нарушали никаких договоренностей. Но когда на нас нападают и убивают, мы будем бить в ответ, потому что это наша страна, и мы будем ее защищать", - отметил Кулеба.

Министр также заявил, что Украина не допустит "кровавого сафари для россиян" на Донбассе.

"Не будет кровавого сафари, когда россияне могут нарушать Минские договоренности, как им вздумается, убивать и уничтожать все, что хотят, чтобы потом все начинали взывать, когда мы это принудительно прекращаем", - подчеркнул глава МИД.

Как сообщалось, 26 октября Вооруженные силы Украины впервые применили боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar, купленный у Турции, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного.

Позже стало известно, что в Украине планируют наладить полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, которое может начаться уже в ближайшее время.

Теги: #кулеба #оос #bayraktar
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