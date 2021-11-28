За сутки российские наемники на Донбассе 5 раз открывали огонь по украинским позициям, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки на Донбассе российские наемники 5 раз открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали. С начала текущих суток соблюдается режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 27 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

В частности, в направлении Марьинки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Вблизи Южного российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм. В сторону Золотого-4 противник применил минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Кроме того, неподалеку от населенного пункта наемники осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В районе Новолуганского враг обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.

"По состоянию на 7 часов утра, 28 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.