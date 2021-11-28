События

03:36 28.11.2021

В ЮАР расстроены реакцией других стран на выявление нового штамма коронавирусас

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Южноафриканские власти в субботу подвергли критике те государства, которые вводят запреты на перелеты в ЮАР из-за выявления там штамма коронавируса "омикрон".

"Нужно приветствовать отличную работу наших ученых, вместо того, чтобы наказывать нас", - приводит The Guardian заявление МИД ЮАР.

В министерстве пояснили, что считают несправедливым подобные решения, последовавшие после того, как южноафриканские специалисты научились выявлять новый штамм и поделились своими данными с иностранными коллегами.

Ранее в ВОЗ также отметили, что считают неправильными подобные ограничительные меры против ЮАР, введенные, в частности, США, Канадой, странами ЕС.

Теги: #сожаления #юар #вирус
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