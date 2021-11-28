В ЮАР расстроены реакцией других стран на выявление нового штамма коронавирусас

Южноафриканские власти в субботу подвергли критике те государства, которые вводят запреты на перелеты в ЮАР из-за выявления там штамма коронавируса "омикрон".

"Нужно приветствовать отличную работу наших ученых, вместо того, чтобы наказывать нас", - приводит The Guardian заявление МИД ЮАР.

В министерстве пояснили, что считают несправедливым подобные решения, последовавшие после того, как южноафриканские специалисты научились выявлять новый штамм и поделились своими данными с иностранными коллегами.

Ранее в ВОЗ также отметили, что считают неправильными подобные ограничительные меры против ЮАР, введенные, в частности, США, Канадой, странами ЕС.