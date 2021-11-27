"Северный поток 2" может быть запущен и без сертификации

Газопровод "Северный поток 2" теоретически может быть запущен и без сертификации Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur), сообщает в субботу немецкая газета Handelsblatt.

Издание сообщает, что подобные прецеденты уже были, в частности, так был запущен газопровод NEL (сухопутное ответвление "Северного потока") и газопровод EGL 401. При запуске без сертификации предприятию грозит единовременный штраф "до одного миллиона евро", сообщает газета со ссылкой на агентство. При этом инвестиции в строительство нового газопровода составили минимум 10 млрд евро.

"В свете продолжающихся высоких цен на газ предприятию может быть выгодно быстро запустить газопровод, тогда "Газпром" по крайней мере сэкономит транзитные взносы за проход газа через Украину", - пишет издание. В самом агентстве газете отметили, что между двумя указанными газопроводами и "Северным потоком 2" нет ничего общего.

Ранее Федеральное сетевое агентство сообщило о временной приостановке процедуры сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Агентство пришло к выводу, "что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 в качестве независимого оператора передачи можно только, если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии".

Регулятор сообщил, что Nord Stream 2 AG "решила не преобразовывать свою существующую юридическую форму, а вместо этого основать дочернюю компанию в Германии исключительно для управления немецкой частью трубопровода - это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода". Затем дочерняя компания должна выполнить требования независимого оператора передачи.