Новый штамм COVID-19 вполне может уже распространяться в США

В США, возможно, уже циркулирует новый штамм COVID-19 "омикрон", заявил в субботу ведущий инфекционист страны Энтони Фаучи.

"Я не удивлюсь, если это так", - сказал он в эфире NBC.

По словам Фаучи, в США этот вариант коронавируса "еще не нашли". "Однако, когда вы имеете дело со столь легко распространяющимся видом вируса и когда он выявлен в Израиле, Бельгии, других местах, то в итоге штамм неизбежно начнут находить повсюду", - сказал он.

Фаучи призвал внимательно изучить штамм, чтобы убедиться, что он не представляет сильной угрозы для вакцинированных от COVID-19 и для тех, кто недавно перенес коронавирус.