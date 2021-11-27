Из поврежденной в результате взрыва многоэтажки в Николаевской области эвакуированы 50 человек, на одном из этажей может находиться женщина ГСЧС

Пожарные спасли трех человек и эвакуировали 50 жителей в связи со взрывом газа в жилом доме г.Новая Одесса (Николаевская область), на 4 этаже возможно находится женщина, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуация.

"По состоянию на 11.30 в доме разрушены две квартиры на 4 и две квартиры на 5 этажах", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Предварительно в результате взрыва пострадали 3 человека, из поврежденного подъезда эвакуированы 50 человек. По данным Нацполиции, в квартире на 4 этаже может находиться женщина, проживавшая сама.

В настоящее время краном ГСЧС производятся работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома. Работает штаб по ликвидации последствий происшествия.

Всего привлечено 107 человек и 24 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчета и психолога ГСЧС, Национальная полиция, облгаз, облэнерго.

В свою очередь полиция Николаевской области отметила, что информация о жертвах и пострадавших уточняется.

"На месте происшествия работают все экстренные службы. Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются", - добавили правоохранители.

Как сообщалось, 27 ноября в ГСЧС поступила информация, что в г.Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытовой газ на 5 этаже). Разрушены 2 квартиры на четвертом и 2 квартиры на пятом этажах.