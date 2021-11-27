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04:10 27.11.2021

Жительница Славянска хранила и сбывала контрафактные сигареты на общую сумму почти 2 млн грн

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Жительница Славянска хранила и сбывала контрафактные сигареты на общую сумму почти 2 млн грн

Женщина из г. Славянск хранила в собственном доме контрафактные табачные изделия известных марок на общую сумму почти 2 млн грн, и в дальнейшем сбывала сигареты сомнительного качества на территории Донецкой области из своего автомобиля, сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры в пятницу.

"Досудебным расследованием установлено, что 48-летняя жительница г. Славянска хранила в собственном домовладении контрафактные табачные изделия известных марок. В дальнейшем правонарушительница сбывала сигареты сомнительного качества на территории Донецкой области из собственного автомобиля", - указано в сообщении.

В ходе обысков было обнаружено и изъято более 40 тысяч пачек фальсифицированных табачных изделий без марок акцизного налога Украины. По предварительным данным, стоимость изъятых подакцизных товаров составляет около 2 млн грн.

Под руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконного приобретения с целью сбыта, транспортировки и хранения с этой целью, а также сбыта незаконно изготовленных табачных изделий (ч. 1 ст. 204 УК Украины).,

В прокуратуре отметили, что решается вопрос о назначении судебных экспертиз.

Теги: #контрафакт #сигареты
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