США ограничивают въезд из восьми стран Африки из-за нового штамма COVID-19

Соединенные Штаты с 29 ноября ограничивают въезд из нескольких стран Африки в связи с появлением и распространением нового штамма коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу CNN.

Так, ограничения затронут ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави.

Ранее ведущий специалист по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи заявил в пятницу, что в стране изучают информацию о новом штамме коронавируса COVID-19.

"Прямо сейчас мы собираем информацию вместе с нашими южноафриканскими коллегами, чтобы добиться того, чтобы напрямую изучить его (штамм - ИФ)", - сказал он.

По его словам, в пятницу эксперты из США и ЮАР проведут встречу, в ходе которой будет обсуждаться молекулярный состав штамма. Он отметил, что после исследования станет ясно, как реагирует этот штамм на вакцины. Также он заявил, что у США пока нет данных о том, что штамм мог начать распространяться по США.

Вариант коронавируса B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки.

По словам вирусологов, новый штамм имеет большое количество мутаций - 32, что является "серьезной проблемой".