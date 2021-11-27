События

03:02 27.11.2021

США ограничивают въезд из восьми стран Африки из-за нового штамма COVID-19

1 мин читать
США ограничивают въезд из восьми стран Африки из-за нового штамма COVID-19

Соединенные Штаты с 29 ноября ограничивают въезд из нескольких стран Африки в связи с появлением и распространением нового штамма коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу CNN.

Так, ограничения затронут ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави.

Ранее ведущий специалист по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи заявил в пятницу, что в стране изучают информацию о новом штамме коронавируса COVID-19.

"Прямо сейчас мы собираем информацию вместе с нашими южноафриканскими коллегами, чтобы добиться того, чтобы напрямую изучить его (штамм - ИФ)", - сказал он.

По его словам, в пятницу эксперты из США и ЮАР проведут встречу, в ходе которой будет обсуждаться молекулярный состав штамма. Он отметил, что после исследования станет ясно, как реагирует этот штамм на вакцины. Также он заявил, что у США пока нет данных о том, что штамм мог начать распространяться по США.

Вариант коронавируса B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки.

По словам вирусологов, новый штамм имеет большое количество мутаций - 32, что является "серьезной проблемой".

Теги: #штамм #сша #африка #ограничения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:45 27.11.2021
В ВОЗ присвоили новому штамму коронавируса из ЮАР название "Омикрон"

В ВОЗ присвоили новому штамму коронавируса из ЮАР название "Омикрон"

23:08 26.11.2021
Байден заявляет, что, вероятно, поговорит с Путиным и Зеленским

Байден заявляет, что, вероятно, поговорит с Путиным и Зеленским

21:42 26.11.2021
Советник президента США обсудил с Ермаком необходимость деэскалации ситуации на границе с РФ - Белый дом

Советник президента США обсудил с Ермаком необходимость деэскалации ситуации на границе с РФ - Белый дом

21:10 26.11.2021
США изучают информацию о новом "африканском" штамме коронавируса

США изучают информацию о новом "африканском" штамме коронавируса

19:16 26.11.2021
США рассматривают все варианты действий в ответ на российскую активность у границ Украины - госдеп

США рассматривают все варианты действий в ответ на российскую активность у границ Украины - госдеп

16:02 26.11.2021
Бельгия стала первой европейской страной, где обнаружили новый штамм коронавируса из ЮАР

Бельгия стала первой европейской страной, где обнаружили новый штамм коронавируса из ЮАР

14:35 26.11.2021
Ряд стран мира ужесточает правила въезда с юга Африки на фоне распространения нового штамма COVID-19

Ряд стран мира ужесточает правила въезда с юга Африки на фоне распространения нового штамма COVID-19

13:54 26.11.2021
Израиль из-за нового штамма COVID-19 оказался на грани чрезвычайной ситуации - премьер

Израиль из-за нового штамма COVID-19 оказался на грани чрезвычайной ситуации - премьер

11:48 26.11.2021
ЕС готовится приостановить авиасообщение с югом Африки из-за нового штамма COVID-19

ЕС готовится приостановить авиасообщение с югом Африки из-за нового штамма COVID-19

11:16 26.11.2021
Германия ужесточит правила въезда из ЮАР из-за распространения там опасных штаммов коронавируса

Германия ужесточит правила въезда из ЮАР из-за распространения там опасных штаммов коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военный погиб на Донбассе – штаб ООС

Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

Зеленский о возможном госперевороте: о путче я не говорил, наша армия – не путчисты

Зеленский: Я не считаю, что мы должны сейчас продвигать вопрос переходного правосудия на Донбассе, на это не очень позитивно реагируют союзники

Зеленский назвал своей ошибкой недостаточную активность в договоренностях с РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Жительница Славянска хранила и сбывала контрафактные сигареты на общую сумму почти 2 млн грн

В Киеве через приложение "Дия" подписали меморандум об исследовании качества воздуха

Меркель проводят с должности канцлера под песню панк-рокерши из ГДР Нины Хаген

В центре Киеве произошло нападение на известный бар, полиция открыла дело по факту хулиганства

Бурба хочет подать в суд за обвинение в разглашении секретной информации

Госпереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД - СМИ

"Вагнергейт" усилил доверие к разведывательным органам Украины – нардеп Фриз

Разумков планирует участвовать в следующих президентских и парламентских выборах

Банковая на фоне темы госпереворота попытается выйти на переговоры с Москвой вне координации действий с партнерами – нардеп Фриз

В негативном резонансе касательно дела "вагнеровцев" виноват не Бурба, а люди, которые неправильно информировали президента – Железняк

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА