В негативном резонансе касательно дела "вагнеровцев" виноват не Бурба, а люди, которые неправильно информировали президента – Железняк

Глава депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что в негативном резонансе, связанном со спецоперацией по задержанию наемников частной военной компании "Вагнер", виноват не бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба, а люди из окружения президента Украины, которые по несколько раз меняли версии событий и неправильно информировали главу государства.

"У власти было полтора года для того, чтобы дать ответы на все вопросы о "вагнеровцах". Они хоть и давали эти ответы, но каждый раз меняли версии. На каком этапе виноват господин Бурба в том, что власть четыре или пять раз меняла версии событий, я не знаю, как и в том, что власть в свое время провалила голосование за создание ВСК (временной следственной комиссии Верховной Рады – ИФ), для расследования это дело, инициированную моим заместителем, киборгом Романом Костенко. Но в проблемах, связанных с "вагнеровцах", виноваты не Бурба, не журналисты Бутусов и Соколова, а люди, которые сначала молчали, а потом, очень часто, пытались вложить в уста президента этих самые разные версии. Сейчас, когда ложь раскрыли, надеюсь, будет надлежащая реакция правоохранительных органов", – сказал Железняк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу вечером.

Он также подчеркнул, что несмотря на заявления президента по поводу Бурбы, доверие к нашим разведывательным органам остается на достаточно высоком уровне.

"Мне кажется, что этот резонанс, вызванный заявлениями Бурбы, а потом – и его преемника о возможной атаке Российской Федерации, как раз и стал возможным благодаря этому доверию", – добавил парламентарий.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в пятницу заявил, что бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба разглашает секретную информацию про спецоперацию по задержанию наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", чем нарушает законодательство. Более того глава государства подчеркнул, что Бурба намеревался втянуть Украину в скандал с Турцией в связи с угрозами безопасности при возможной посадке самолета с "вагнеровцами" в Украине.

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской ЧВК "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

17 ноября 2021 года был опубликован отчет компании "Bellingcat", проводившей собственное расследование провала операции по захвату членов ЧВК "Вагнер" в июле 2020 года. Согласно отчету, подготовленный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) план операции по задержанию группы наемников, подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе, был одобрен политическим руководством Украины в июле 2020 года.

19 ноября 2021 начальник Главного управления разведки Министерства обороны (2016 – 2020 гг) Василий Бурба заявил, что команду перенести операцию захвата т.н. "вагнеровцев" в июле 2020 года дал президент Украины, о чем ему сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.