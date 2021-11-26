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21:44 26.11.2021

Нардеп Соболев – об обвинении Бурбы в разглашении секретной информации по "вагнеровцах": Большего унижения украинские спецслужбы не испытывали никогда

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Нардеп Соболев – об обвинении Бурбы в разглашении секретной информации по "вагнеровцах": Большего унижения украинские спецслужбы не испытывали никогда

Обвинение бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы, в частности, в незаконном разглашении секретной информации о спецоперации по задержанию наемников частной военной компании "Вагнер" является унижением отечественных специальных и разведывательных служб, считает заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Большего унижения украинские спецслужбы не испытывали никогда. Тем более, на фоне тех успешных операций, которые они провели только за последние несколько лет, уже во время президентства Зеленского. Он, к сожалению, не оценил этого, и вместо того, чтобы поощрить их, в частности того же Бурбу, то есть тех, кто прилагал неимоверных усилий, поднимая этот пласт путинской пропаганды, которая оказалась фейком, пласт о "вагнеровцах" как о кровавых убийцах. Я так понимаю, президенту Зеленскому нужно прикрыть и эту наготу Путина. Для чего он это делает, мне пока что не понятно. Но думаю, история расставит все факты по своим местам", – заявил Соболев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу вечером.

По мнению парламентария, то, что "он (Зеленский – ИФ) сделал за последние месяцы, подрывает авторитет государства, украинских спецслужб, а теперь уже, после заявлений о фейковых государственных переворотах, подрывает и суверенные права Украины".

Соболев также убежден, что главе государства на пресс-конференции следовало ответить на главный вопрос, как он мог на встречу с высшим руководством разведывательных органов, которая касалась завершения спецоперации по задержанию "вагнеровцев", отправить лицо, "не имеющее права получать эту информацию и, тем более, от имени главы государства передавать какие-либо указания".

Кроме того, он подчеркнул, что временная следственная комиссия Верховной Рады, занимающаяся в частности делом "вагнеровцев", прежде всего установила, что "президент и его окружение врали, заявляя о том, что никакой спецоперации не было, причем важно, что это сделала ВСК, состоящая исключительно из "слуг народа".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в пятницу заявил, что бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба разглашает секретную информацию про спецоперацию по задержанию наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", чем нарушает законодательство. Более того глава государства подчеркнул, что Бурба намеревался втянуть Украину в скандал с Турцией в связи с угрозами безопасности при возможной посадке самолета с "вагнеровцами" в Украине.

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской ЧВК "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

17 ноября 2021 года был опубликован отчет компании "Bellingcat", проводившей собственное расследование провала операции по захвату членов ЧВК "Вагнер" в июле 2020 года. Согласно отчету, подготовленный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) план операции по задержанию группы наемников, подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе, был одобрен политическим руководством Украины в июле 2020 года.

19 ноября 2021 начальник Главного управления разведки Министерства обороны (2016 – 2020 гг) Василий Бурба заявил, что команду перенести операцию захвата т.н. "вагнеровцев" в июле 2020 года дал президент Украины, о чем ему сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Теги: #вагнеровцы #мнение #бурба
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