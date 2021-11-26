Производство вакцины от Covid-19 в Харькове может начаться в следующем году – Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе визита в Харьковскую область в пятницу, 26 ноября, посетил АО "Лекхим-Харьков", где готовится цех для производства инактивированных вакцин, в том числе от коронавирусной инфекции Covid-19.

"Мы посетили фармацевтическое производство, на котором готовится цех для производства вакцин... цех под разлив вакцин инактивированных. В первую очередь он ориентируется на локализацию производства вакцины против Ковида. Но потенциально на этих линиях мы готовы разливать вакцины против гриппа. Дополнительная просьба министерства здравоохранения - посмотреть и оценить возможность разлива вакцины инактивированной против полиомиелита", - сказал Ляшко на брифинге по итогам визита в пятницу вечером.

Он сообщил также, что начало производства антиковидной вакцины в Харькове ожидается в 2022 году.

"Мы надеемся, что уже в 2022 году сойдет первая вакцина, которая будет разлита тут в дозу-шприц, то есть полностью упакованный шприц, который открывается и делается укол, нет необходимости дополнительного разведении, не требуется никакого отдельного флакона и шприца для проведения прививок", - сказал Ляшко.