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18:37 26.11.2021

Зеленский об использовании вертолета ГСЧС для полета в Синегору: имею все законные права

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Зеленский об использовании вертолета ГСЧС для полета в Синегору: имею все законные права

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя использование вертолетов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для полета на государственную дачу в Закарпатье, заявил, что имеет на это все законные права.

"Человек (Ермак – ИФ), у которого было 50-летие 21 ноября, не виноват, что родился именно в этот день (годовщина начала Революции Достоинства - ИФ). Он отказался праздновать в этот день. Он сказал, что тогда здесь будут люди и скажут, что, пока идет возложение цветов, кто-то что-то празднует – это "пляски на крови". Был ли я в Синегоре? Да. Отмечал ли я день рождения Ермака. Да, Ермак со мной был", - сказал Зеленский на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.

По его словам, президентский самолет не работает, поскольку директор Государственного управления делами (ГУС) не выделил средств.

"Потому что все кричат медиа – не дай Бог, что что-то тратится на президента. Извините, я не могу брать другой самолет, потому что все давят. И тот же директор ГУС боится… И все знают, что нет самолета у президента Украины и он летает вертолетом", - отметил президент.

Он также сообщил, что за день до указанного события сломался президентский вертолет, потому что ГУС его не отремонтировал.

"К ко мне обратились люди, которые полетели вместе со мной с просьбой использовать вертолет ГСЧС. Мне сказали, что я имею все законные права. Мы полетели двумя вертолетами: военным и ГСЧС", - сказал Зеленский.

По словам президента, он вылетел из Киева в Закарпатье в пятницу, 19 ноября, вечером после работы. Ночью в Синегоре он провел встречу с министром развития громад и территорий Украины Алексеем Чернышевым.

В субботу, 20 ноября, в свой выходной день глава государства находился на государственной даче с семьей и Андреем Ермаком.

В воскресенье, 21 ноября, утром вертолет ГСЧС, по словам президента, вылетел на возложение цветов в Киеве, а затем глава государства поехал на работу, где провел встречи и награждения. После этого в Зеленский, по его словам, направился в Гуту и в понедельник вернулся на работу.

Ранее издание "Украинская правда" опубликовало расследование о том, что Зеленский и Офис президента праздновали день рождения Ермака на государственной даче, используя вертолеты ГСЧС для доставки людей в резиденцию в Карпатах. По источникам "Украинской правды", среди гостей на празднике были Чернышов, заместитель руководителя Офиса Олег Татаров и совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич.

Позже в Офисе президента на странице в Фейсбуке опубликовали опровержение использования вертолетов ГСЧС для перевозки гостей на день рождения Ермака. "Официально сообщаем, что не было никакого 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и прочими достопримечательностями…Не было использования государственных или частных самолетов никаких лиц, связанных с бизнесменами. Вертолетами ГСЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью", - сказано в заявлении.

При этом отмечается, что в пятницу Зеленский работал в Киеве в офисе главы государства на ул.Банковой. Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье глава государства находился в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. В понедельник он также находился на рабочем месте.

Теги: #гсчс #зеленский #вертолет
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