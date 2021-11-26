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15:05 26.11.2021

Франция будет настаивать на проведении саммита "Нормандской четверки" с новым канцлером Германии - Зеленский

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Франция будет настаивать на проведении саммита "Нормандской четверки" с новым канцлером Германии - Зеленский

Франция намерена продолжать давление на РФ для того, чтобы состоялся саммит "Нормандской четверки" с новым канцлером Германии, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Поэтому Шарль Мишель мне сказал, что нам надо формировать какой-то кейс, как разговаривать дальше. Я здесь рассчитываю на несколько форматов, скажу вам откровенно. Есть Нормандский формат, об этом говорит французская сторона, она хочет дальше давить на Россию, чтобы у нас состоялось заседание четверки уже с новым канцлером, мы это понимаем. Параллельно мы ожидаем от переговоров Соединенных Штатов и РФ, мы понимаем, что без Украины решения об Украине не принимаются, но самым главным вопросом или одним из главных вопросов все равно будет Украина. Мы там видим другой формат, также параллельный формат переговоров", - сказал Зеленский на пресс-марафоне в Киеве в пятницу.

Также он заверил, что в ближайшее время состоятся разговоры или встречи между руководителями президентских администраций Украины и РФ.

"И отдельно то, что сказал Шарль Мишель и о чем мы говорили, что надо срочно разговаривать между главами администраций, между Козаком и Ермаком или в любом другом формате - чтобы люди, чтобы Европа, все видели, что если люди общаются, значит, эскалации полномасштабной не будет. Я с ним полностью соглашен, в ближайшее время такие разговоры или встречи, звонки должны быть", - заверил Зеленский.

Теги: #канцлер_фрг #нормандский_формат
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