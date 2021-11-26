Зеленский отрицает давление со стороны Офиса президента на Раду

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает наличие давления со стороны Офиса президента на Верховную Раду.

"Давления с Офиса президента на Верховную Раду, так как я не встречаюсь с лидерами других фракций, - этого давления не должно быть. Мне кажется, он (Ермак - ИФ) тоже не встречается с лидерами других фракций, у них был какой-то разговор с Юлией Владимировной, про что-то они говорили, о каких-то законодательных инициативах. Происходят разговоры иногда о поддержке или не поддержке того или иного закона, но мне кажется, это обычная парламентская работа. Мне кажется, таких разговоров больше у Давида Арахамии намного", - сказал Зеленский на пресс-марафоне в Киеве в пятницу.