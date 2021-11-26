Зеленский еще не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок

Президент Украины Владимир Зеленский еще не принял решение о том, будет ли баллотироваться на второй президентский срок, но подчеркнул, что это будет зависеть от поддержки со стороны украинцев.

"Я не принимал это решение (о втором президентском сроке - ИФ). Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции. Это точно. Я не планирую себе такую сложную стратегию. Это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.

Он также подчеркнул, что когда будет принимать решение о втором сроке, то будет советоваться со своими детьми, поскольку "они страдают от моей профессии".