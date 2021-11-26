За сутки российские наемники на Донбассе 14 раз открывали огонь по украинским позициям, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки на Донбассе российские наемники 14 раз открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали. С начала текущих суток соблюдается режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 25 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

В частности, в сторону Луганского противник трижды открывал огонь из гранатометов разных систем. В направлении Авдеевки враг совершил два обстрела, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм. Возле Лебединского русские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм. В районе Южного обстрел производился из стрелкового оружия. Недалеко от Новотошковского вражеские войска дважды открывали огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. Позиции украинских защитников у Катериновки попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В сторону Попасной и Новоалександровки враг вел огонь из гранатометов разных систем. У Красногоровки наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм. В районе Светлодарска обстрел производился из станковых противотанковых гранатометов.

"По состоянию на 7:00, 26 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.