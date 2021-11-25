События

23:09 25.11.2021

Данилов: на сегодняшний день вопрос вторжения российских войск стоит открытым, но Украина готова

2 мин читать
Данилов: на сегодняшний день вопрос вторжения российских войск стоит открытым, но Украина готова

На сегодняшний день вопрос полномасштабного вторжения российских войск стоит открытым, но Украина к этому готова, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Готова ли Украина? Да. Будет ли война? На сегодняшний день этот вопрос открыт, и мы должны к этому быть готовы и готовились довольно долго. для нас это не было неожиданностью", - сказал Данилов в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

По его словам, на сегодняшний день нет угроз, о которых говорил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Вместе с тем он отметил, что "нет никаких сомнений, что Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения нашей страны. Этот вопрос не сегодня, не вчера, этот вопрос стоит у них с 2008 года, когда он, будучи в Соединенных Штатах, заявил президенту Америки, что такой страны нет, что это наша страна, где мы должны навести порядок".

Данилов отметил, что "после того, как наши партнеры, немцы и французы, сделали уже громкое заявление о том, что происходит на наших границах и вообще между Россией и Украиной, стало известно, кто этим вопросом занимается".

"У Путина большое желание сесть за переговорный стол с (президентом США Джо – ИФ) Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он будет здесь господствовать. И сейчас эта истерия, которая нагнетается со стороны РФ, продвижение взад-вперед всех войск, не происходящие тренировки, это все в контексте того, что они должны договориться", - добавил сек

ретарь СНБО.

Он отметил, что трудно спрогнозироть дальнейший ход действий Путин после того, как вероятно состоятся переговоры с Байденом.

"Что будет, если они не договорятся? Какие будут действия Путина трудно сказать, потому что в голову ему залезть очень сложно. Какая у него будет дальше риторика, стратегию мы не можем сказать", - сказал Данилов.

Как сообщалось, РФ сосредоточила более 92 тыс. военнослужащих у границ Украины и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года, при этом оценки сроков этой атаки у разведок США и Украины почти совпадают, сообщил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. 

 

Мж

Теги: #рф #вторжение #украина #данилов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:18 26.11.2021
Городской голова Харькова рассматривает несколько кандидатур на пост секретаря горсовета

Городской голова Харькова рассматривает несколько кандидатур на пост секретаря горсовета

00:06 26.11.2021
Президент Евросовета заверил Зеленского о полной поддержке ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины

Президент Евросовета заверил Зеленского о полной поддержке ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины

23:57 25.11.2021
У партнеров Украины сейчас нет конкретных наработанных альтернатив Нормандскому формату

У партнеров Украины сейчас нет конкретных наработанных альтернатив Нормандскому формату

23:32 25.11.2021
Украина ожидает от нового правительства Германии жесткого предупреждения РФ о возможных санкциях

Украина ожидает от нового правительства Германии жесткого предупреждения РФ о возможных санкциях

23:26 25.11.2021
В Офисе президента назвали, какие СМИ пригласят на пресс-марафон Зеленского

В Офисе президента назвали, какие СМИ пригласят на пресс-марафон Зеленского

22:27 25.11.2021
На территории Украины правоохранители провели обыски у лиц, причастных к незаконному обращению оружия и боеприпасов

На территории Украины правоохранители провели обыски у лиц, причастных к незаконному обращению оружия и боеприпасов

21:37 25.11.2021
Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на въезде в Харьков

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на въезде в Харьков

20:12 25.11.2021
Президент Евросовета рассказал Зеленскому о результатах разговора с Путиным

Президент Евросовета рассказал Зеленскому о результатах разговора с Путиным

18:02 25.11.2021
Трое пропавших на шахте в Кузбассе спасателей погибли - источник

Трое пропавших на шахте в Кузбассе спасателей погибли - источник

17:39 25.11.2021
Киев направил МИД РФ ноту протеста в связи с отправкой очередного т.н. "гумконвоя" в ОРДЛО

Киев направил МИД РФ ноту протеста в связи с отправкой очередного т.н. "гумконвоя" в ОРДЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На территории ОРДЛО незаконно удерживают 300 граждан Украины – Денисова

В рамках расследования покушения на Шефира проведено около сотни обысков у лиц, пользующихся охотничьим оружием

В многоэтажке Киева из-за утечки газа произошел взрыв, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет - ГСЧС

Киев направил МИД РФ ноту протеста в связи с отправкой очередного т.н. "гумконвоя" в ОРДЛО

Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Европарламент призвал ЕС ввести санкции против российской частной военной структуры "Группа Вагнера"

Президент Чехии из-за положительного теста на COVID-19 вернулся больницу вскоре после выписки оттуда

В Словакии ввели двухнедельный локдаун из-за COVID-19

Чехия ужесточила меры против COVID-19, ввела на месяц режим ЧС

Министр культуры и информполитики Украины и генсек Совета Европы подписали новую Конвенцию о совместном кинопроизводстве

Послы G7 обсудили с Порошенко широкий круг вопросов

На территории ОРДЛО незаконно удерживают 300 граждан Украины – Денисова

В Румынии утвердили новое правительство, президент уверяет, что кризис завершен

В рамках расследования покушения на Шефира проведено около сотни обысков у лиц, пользующихся охотничьим оружием

В многоэтажке Киева из-за утечки газа произошел взрыв, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет - ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА