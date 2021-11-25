Данилов: на сегодняшний день вопрос вторжения российских войск стоит открытым, но Украина готова

На сегодняшний день вопрос полномасштабного вторжения российских войск стоит открытым, но Украина к этому готова, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Готова ли Украина? Да. Будет ли война? На сегодняшний день этот вопрос открыт, и мы должны к этому быть готовы и готовились довольно долго. для нас это не было неожиданностью", - сказал Данилов в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

По его словам, на сегодняшний день нет угроз, о которых говорил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Вместе с тем он отметил, что "нет никаких сомнений, что Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения нашей страны. Этот вопрос не сегодня, не вчера, этот вопрос стоит у них с 2008 года, когда он, будучи в Соединенных Штатах, заявил президенту Америки, что такой страны нет, что это наша страна, где мы должны навести порядок".

Данилов отметил, что "после того, как наши партнеры, немцы и французы, сделали уже громкое заявление о том, что происходит на наших границах и вообще между Россией и Украиной, стало известно, кто этим вопросом занимается".

"У Путина большое желание сесть за переговорный стол с (президентом США Джо – ИФ) Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он будет здесь господствовать. И сейчас эта истерия, которая нагнетается со стороны РФ, продвижение взад-вперед всех войск, не происходящие тренировки, это все в контексте того, что они должны договориться", - добавил сек

ретарь СНБО.

Он отметил, что трудно спрогнозироть дальнейший ход действий Путин после того, как вероятно состоятся переговоры с Байденом.

"Что будет, если они не договорятся? Какие будут действия Путина трудно сказать, потому что в голову ему залезть очень сложно. Какая у него будет дальше риторика, стратегию мы не можем сказать", - сказал Данилов.

Как сообщалось, РФ сосредоточила более 92 тыс. военнослужащих у границ Украины и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года, при этом оценки сроков этой атаки у разведок США и Украины почти совпадают, сообщил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Мж