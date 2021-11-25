События

22:27 25.11.2021

На территории Украины правоохранители провели обыски у лиц, причастных к незаконному обращению оружия и боеприпасов

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На территории Украины правоохранители провели обыски у лиц, причастных к незаконному обращению оружия и боеприпасов

Правоохранители провели ряд обысков на территории Украины у лиц, причастных к незаконному обращению оружия.

Как сообщает департамент уголовного поиска, в ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие с признаками переработки, гранаты, более 1000 единиц патронов, основные части оружия и оборудование для его изготовления, а также оборудование для изготовления патронов к нарезному оружию.

Отмечается, что в дальнейшем изъятое оружие и боеприпасы планируют направить на проведение соответствующих экспертиз.

В настоящее время осуществляется дополнительная проверка лиц, в причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, продолжаются необходимые следственные действия. 

Теги: #оружие #украина #незаконное_обращение #обыски
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